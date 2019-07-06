一顆牡蠣了不起一個手掌大，但法國一名10 歲男童，卻在河口撿到相當臉盆大的「巨無霸牡蠣」，跌破所有人眼鏡。

據外媒報導，這名10歲男童路迪（Rudy），3月某天跟朋友到塔勒蒙聖伊萊爾（法語：Talmont-Saint-Hilaire）附近的河口玩耍時，撿到一個長約27公分、重達1.3公斤的詭異石頭，當時不知是鵝卵石還是貝類，就檢回家給擔任牡蠣養殖員的父親雅克（Jacques Petitgas）鑑定。

雅克一看大驚失色：「我養殖牡蠣42年，從未見過這麼大顆的牡蠣。」還說，一般貝類重量在400到600克之間，壽命約20年，野生可達30年，但這顆「巨無霸牡蠣」不但重量是一般的3、4倍，而且已活了3、40歲，相當罕見。

由於這顆「巨無霸牡蠣」太珍貴，為避免被捕撈吃掉，將放入河中繼續養殖，持續追蹤生長情況與研究。

(中時電子報)