解放軍首艘自製航母打造過程

為了積極向藍水海軍的目標邁進，維護中國大陸在全球的利益，加強遠征作戰能力，專家說，到2030年代中時，解放軍海軍可能擁有多達6艘航母。這樣一來，解放軍南海艦隊，北海艦隊與東海艦隊都各能有兩艘航母。當一艘航母部署時，另一艘就能進行修整。也因此，解放軍勢必要加緊打造航母。

中船工業與中船重工近日宣佈，將進行戰略重組，而新浪軍事的分析指出，這意味中國兩大造船集團將重新合併，象徵中方造船工業邁入一個新時代。廣泛認為，這次合併將對解放軍自製航母大發展產生深遠影響，並提供有力保障，可以說中方打造航母已步入快車道。

1998年時，原中國船舶工業總公司被分割為中船工業和中船重工兩大集團，前者以上海江南造船廠為中心，而後者以大連造船廠為中心，形成一南一北兩大造船基地。從軍事角度來看，這兩大造船廠都是打造自製水面艦的主力，第二、三代驅逐艦都出自這兩座船廠。

(中時電子報)