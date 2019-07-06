羅大佑推出全球限量版專輯。（種子音樂提供）

羅大佑 結束「當年離家的年輕人2.0-青春無悔追夢版」巡迴演唱會台北小巨蛋站，唱片公司趁勝追擊推出全球限量版專輯《叫做你也叫做我：羅大佑2018-2019 Legacy Taipei LIVE實況精華》這張專輯限量2019張，鐵粉搶購，已秒殺完售，榜單成績亮眼，佳佳唱片華語音樂銷售排行榜第一。

羅大佑日前推出溫情深度歌曲〈叮嚀〉備受好評，有七年級生媽媽歌迷留言：「自己是三個孩子的媽媽，對我而言是非常觸動的ㄧ首歌，不只旋律優美、配樂精緻，歌詞更是深刻的表達親子血脈間的牽絆，每次聽都讓我紅了眼眶。」也有人留言：「感謝大佑堅持創作，從年輕堅持到現在的音樂路, 截至今日還不斷創作的態度, 是後輩音樂製作人該學習的。」

羅大佑「當年離家的年輕人」音樂巡迴演唱會，這輛音樂搖滾專車列已輾轉台北、北京、武漢、廣州、南京、上海、深圳、成都、馬來西亞等地，數以百萬計的人次共同見證著屬於羅大佑的音樂魅力。接下來即將過65歲生日，大佑哥會在澳門度過，也開始進入「當年離家的年輕人2.0--青春無悔追夢版」巡迴演唱會澳門站的準備工作，分享65歲的生日將在自己最愛的音樂舞台上度過。

(中時 )