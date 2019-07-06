謝淑薇5日晚間在溫網女單失利，幾個小時之後就在混雙首戰告捷，這是謝首度與弟弟謝政鵬搭檔，以6-4、6-4打敗日本組合加藤未唯/麥克拉克藍勉。由於謝淑薇仍以單打為主，混雙打起來比較沒有壓力。

不過下一輪對手就是(第8種子)詹詠然與克羅埃西亞多迪格(Ivan Dodig)的混雙搭檔，詹與多迪格是去年與今年的法網混雙冠軍，戰力強大。詹詠然在2017年台北世大運與謝政鵬組合打混雙，但爆發棄賽風波，與謝家姊弟結下樑子。

當時詹詠然在世大運女雙摘金，接著放棄混雙提前赴美準備美網女雙，教練希望謝政鵬去挽留詹，憤怒的謝拒絕低頭。痛失爭金機會的謝政鵬後來在中華隊慶功大會上秀出詹的照片，嘲諷「詠然與我們同在」。詹詠然雖公開道歉，仍被謝淑薇姊弟斥為缺乏誠意。

謝淑薇當時質疑詹詠然拿完世大運女雙又跑去稱霸美網女雙，卻沒體力打世大運混雙？特別是雙打的體力消耗很小，謝政鵬只打混雙卻打到吊點滴，也很不像話，謝淑薇還懷疑弟弟是否被下藥了。

去年詹詠然受訪時稱讚謝淑薇是台灣女網的標竿，兩人之間關係可能稍微緩和。但是受害人「A鵬」謝政鵬好不容易才等到機會，這次有球技高超的姊姊幫忙，他是否能報一箭之仇呢。

(中時電子報)