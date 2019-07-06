蔡英文總統5日在臉書宣示，立法院下個會期，將努力完成「中共代理人」的修法。對此，前新北市長朱立倫今（6日）表示，蔡總統不要走火入魔，不要動不動用「國家安全」扣帽子，影響台灣民主價值。

朱立倫、新北市長侯友宜今（6日）上午前往八仙塵爆傷患黃博煒，黃歷經截肢、復健、重建，以超人的意志和堅忍的毅力，戰勝每一難關，不僅出書，展現旺盛的鬥志，也在醫療團隊和新北市政府的協助下裝上義肢，入住青年社宅。

媒體詢問國民黨初選將近，是否將最後衝刺。朱立倫表示，不要當成是衝刺階段，就平常心、平常有做事、有政績、有政策，讓民眾8日開始可以決定，大家該思考一下，台灣未來到底需要什麼力量，「穩定中道的力量最重要，我們需要做事的人。」

另外，朱立倫提到，7月7日遊行與初選無關，是為了捍衛台灣民主，為了維護公投權益，不應該把公投關入鐵籠中，對象就是違反民主的總統蔡英文及民進黨，槍口不該對內，要一致對外。

關於蔡總統臉書留言關於「中共代理人」的修法。朱立倫嘆了一口氣說，「蔡總統不要走火入魔！」台灣民主經過幾年來獲得，不要動不動用「國家安全」這四個字扣別人帽子。

朱立倫表示，以前白色恐怖時代也是用「國家安全」扣帽子，如今已經到了民主時代，動不動就說誰是代理人、代言人，以後不是變成另一種綠色恐怖時代，那獨裁者是誰？

朱立倫呼籲，全台都要愛台灣、愛中華民國，但是不要動輒扣帽子。如此會影響台灣最重要的民主價值，台灣可以反對別人的言論、立場，不能動不動扣帽子。

(中時 )