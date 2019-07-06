郭邀7/7動土「找嘸人」？ 韓還原兩人對話神打臉

鴻海集團前董事長郭台銘日前談到7月7日在高雄一場活動的動土，要邀高雄市長韓國瑜參加，但卻沒有下文。對此，韓國瑜還原對話，他表示，那天真的時間上有要事，大家都忙，因此和郭台銘兩人決定更改另一個時間，只是之後未再接到郭的電話。

郭台銘5日南下高雄積極造勢，在岡山舉辦座談會上，郭稱在高雄投資設立的高速運算中心本要在7月7日動土，也打算邀請韓國瑜參加，但卻一直未能聯繫上韓，更表示「會打電話跟他約時間」。

對於郭台銘的「抱怨」，韓國瑜5日接受媒體採訪，正色還原對話真相。韓國瑜表示，郭台銘的確有跟他約7月7日，但他也明確表態，那天可能時間上不方便，大家都忙，因此和郭台銘兩人決定更改另一個時間，只是之後未再接到郭的電話。

韓國瑜強調，他非常歡迎企業到高雄投資，市府都會盡心幫忙和解決企業遇上的難題。而他也動土過好幾次，只要時間許可，他一定會配合並參加高速運算中心動土。

(中時電子報)