沒想到8次獲選全明星球員的「魔獸」霍華，如今竟然淪落如此悲慘的地步！《The Athletic》權威記者查拉尼亞6日爆料，巫師把霍華送到灰熊換回邁爾斯，這筆交易將替灰熊省下313萬美元左右，灰熊也在第一時間考慮要把霍華釋出。

身為2004年選秀狀元，霍華生涯待過魔術、湖人、火箭、老鷹、黃蜂、巫師等隊，除了8次獲選明星球員，更曾5度入選年度第一隊、3次年度防守球員、4次年度防守第一隊，職業生涯戰績算是相當輝煌，卻跟總冠軍始終無緣。

霍華上季在巫師只打9場，就因背傷提前宣告報銷，甚至早已傳出他的職業生涯就此提前結束，不過上季場均12.8分、9.2籃板，證明他在內線仍有一定威脅能力，可惜隨著他已33歲，加上傷勢恢復情況不明，接下來恐怕乏人問津。

只是灰熊目前似乎變成各隊清出薪資空間的最佳對象，不只是霍華，灰熊6日也打算釋出布雷德利，更在考慮找尋合適時間點，把勇士丟過來的伊戈達拉釋出或交易，但再這樣釋出或交易球員，灰熊下個球季到底要用怎樣陣容應戰呢？

(中時電子報)