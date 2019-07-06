為「接地氣」、搶商機，甫於2019年二度榮獲《富比士旅遊指南》與《台北米其林指南》推薦的eslite hotel誠品行旅，今年將首度參與7/19日至7/22日在台北世貿一館展開的夏季旅遊最大盛事「2019台北國際夏季旅展」(世貿一館攤位編號：B1036誠品行旅)，現場將有館內各餐廳的優惠餐券大促銷，全力拚買氣、衝營收。

配合此次夏季旅展，誠品行旅線上旅展也將提前自7/10至7/18晚間12:00於官網開放預購，除了同步享有二個餐廳於旅展現場的單張餐券優惠，更推出線上獨家限時回饋，The Chapter Cafe 「無國界饗樂單人套餐券」一次購買4張即可以45折享有3,600元的超值優惠，以實體與網路通路雙管齊下全力促銷拚業績。

誠品行旅本次參加台北夏季旅展主打推薦每張售價僅990元的的超人氣熱銷The Chapter Cafe「無國界饗樂單人套餐券」，原價1,980元 (5折)，一次購買10張更享旅展限定45折超值優惠，可任選精彩海陸風味主餐。In Between之間餐廳則首次推出老饕經典首選「稻香美國肋眼牛排單人套餐券」1,700元，以及「波士頓活龍蝦單人套餐券」2,000元，鎖定小資族攻堅。

誠品行旅為國內首家以藝文為背景的飯店，為擴大回饋支持，特別將年終慶思維導入旅展，並串連誠品人會員機制，凡於台北國際夏季旅展現場當日單筆發票消費滿4,500元，即可獲得誠品嚴選「炙燒和牛頰牛肉麵」常溫禮盒乙盒(價值350元、活動期間限量200組)。另外亦首度與致力發揚台灣在地好物之美的阿原品牌共同合作，凡當日單筆發票消費滿9,000元，更可獲得阿原品牌獨家限定的「夏霧禮盒」乙盒(價值1,000元，活動期間限量100組)。

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