鐵路警察李承翰3日在處理補票時，遭低收水電工刺殺殉職，令人不捨。對此，全國公務人員協會理事長李來希抨擊表示，今天國家領導人帶頭傷害警察，員警傷亡了才「鱷魚的眼淚假慈悲」，說要從優撫卹「根本是屁話」，政府欠警消一個公道。

李來希在臉書「李承翰令人不捨，執法卻難自保，政府是否有責？」為題發文。他說，如果今天員警有尊嚴和威嚴，就不會發生這種事，今天的問題不是警力不足，是警力過剩和警力誤用，加上制度亂改。

他表示，行政院長蘇貞昌在意外發生後說，10月之後鐵路警察局將補充260名警力，這是看錯問題，開錯處方，「台灣的警察在過去已喪失了執法的威嚴，人民不再尊敬和懼怕警察，視警察為無物，甚至把警察罵成米蟲，這是誰做的好事？不就是蔡總統和民進黨帶頭的嗎？」。

李來希批評，員警因公殉職政府不去找原因，再給他們1千個警力也解決不了問題。民進黨政府這些年來把軍公教罵得一文不值， 社會對警察漸漸不再尊敬，使得員警在執勤往往事倍功半。

他說，年金改革刪減了警察退休所得，又取消了子女教育補助費，使得許多警察不得不選擇做到老做到滿，只能拖著老命繼續執勤，老警察不退，也連帶使得這兩年警專畢業生六千人，只有一千人得到指派，有五千人變成閒置警力。3日喪命的員警只有25歲，一位年輕警員要制伏歹徒都喪命，要無法退休的五、六十歲的員警如何執勤？這就是粗暴改革的後果。

(中時電子報)