〈啟程Journey to 100 Prints〉聯名下午茶中的〈蝴蝶結粉紅藍莓馬卡龍〉，藍莓的微酸平衡了馬卡龍的甜味。（圖／台北遠東國際大飯店）

香格里拉台北遠東國際大飯店法籍甜點主廚Yann Roumanille，以巧思創意與精湛廚技演繹吸睛聯名下午茶。（圖／台北遠東國際大飯店）

跨界聯名（crossover）加上限量發行，已是一種鼓動潮騷、引領時尚的行銷手法，且這股流風也從時尚精品業吹向了飯店餐飲業。這個夏天，香格里拉台北遠東國際大飯店即攜手國際知名華裔設計師Daniel Wong跨界合作，除餐廳空間裝置、立燈、迎賓沙發、家具、抱枕、椅墊均有Daniel Wong印花圖騰，更將元素向餐食飲料延伸，企圖讓飲食男女感受花漾繽紛的「潮食尚」。

自即日起至9月30日止香格里拉台北遠東國際大飯店於館內38樓高空城市景觀〈馬可波羅酒廊〉，由飯店新任法籍甜點主廚 胡孟洋（Yann Roumanille）以Daniel Wong風格強烈而華麗細膩的視覺印花系列『啟程Journey to 100 Prints』為創作靈感，設計出時髦又富有現代感的時尚聯名下午茶，以狂野大膽的奇幻圖騰驚豔食客視覺、跳躍食客舌尖，並以十足「潮感」餵飽飲食男女的相機。

香格里拉台北遠東國際大飯店馬可波羅酒廊《啟程Journey to 100 Prints》聯名下午茶的〈豹紋檸檬塔〉，炙燒蛋白霜上再用豹紋印花裝飾。（圖／台北遠東國際大飯店）

可波羅酒廊限定 《啟程Journey to 100 Prints》聯名下午茶的〈Daniel Wong手繪餅乾〉，廚巧手將時裝幻化成造型餅乾。（圖／台北遠東國際大飯店）

《啟程Journey to 100 Prints》聯名下午茶中的〈經典綜合義式鹹點〉，選擇很多樣。（圖／台北遠東國際大飯店）

〈啟程Journey to 100 Prints〉聯名下午茶的〈抹茶歐培拉〉，濃郁的抹茶香與黑苦巧克力交織堆疊，形成多層次的味蕾感受。（圖／台北遠東國際大飯店）

香格里拉台北遠東國際大飯店馬可波羅酒廊，推出期間限定 《Marco Polo X Daniel Wong 啟程100 聯名下午茶》，非常適合「餵相機」。（圖／台北遠東國際大飯店）

Daniel Wong在加拿大出生，童年在蘇格蘭度過，而後旅居香港、台灣、倫敦及米蘭。Daniel Wong 深邃的輪廓來自於他的混血血統，從倫敦的中央聖馬丁學校畢業後，他獲得在倫敦為Alexander Mcqueen工作的機會，為品牌早春／秋系列設計鞋履，在這段期間，他同時為Lady GaGa的Bad Romance音樂錄影帶創作鞋款。

為開拓更新的創作視野，Daniel Wong前往米蘭的Istituto Marangoni時尚與設計學院進修碩士。在求學期間，他的才能被Versace賞識並開始為品牌工作。畢業之後，Daniel Wong成為Versace品牌的首席印花設計師，設計範疇包含男女裝成衣及高級訂製服系列。在米蘭和巴黎時裝週期間，Daniel Wong已經創作超過10個不同的系列，並且為許多藝術家及歌手設計服裝，包含Nicki Minaj、Anna Wintour、Heidi Klum、Halle Berry，以及Lady GaGa巡迴演唱會在全世界曝光的服裝。

豐富而多元文化的成長背景深刻影響其Daniel Wong作品理念，他獨特及具有影響力的想像源自於對過去和未來的探索，他的創作被時尚界形容為「凝聚每一個擁有強大心智的靈魂，無所畏懼，成為世界的探索者」。而Daniel Wong則以「探索」定義自己作品的態度和想法，並以強烈卻細緻的視覺印花呈現 。

時尚品味人士對美感追求永無止境，印花（Print）則是時尚界最千變萬化、永遠有新花漾、新題材、新元素的素材。設計師會到世界旅行尋找創作靈感、著手設計，並克服各種困難與技術挑戰，才能在流行時尚業界創造不敗經典。設計師到各地旅行尋找靈感、設計開發、克服各種技術上的問題，然後才能在時尚業界成就不敗經典。而廚師要將時尚設計師設計的印花圖騰元素，轉換為餐盤裡的菜餚、蛋糕或甜點，這種「跨界復刻」的難度更高。

「真的不容易」，香格里拉台北遠東國際大飯店飯店法籍甜點主廚 胡孟洋（Yann Roumanille）說，Daniel Wong設計的印花除色彩鮮艷豐富，線條更是細膩精緻，要用甜點原版復刻除非具備類似毫芒藝術的「特技」，否則根本做不到。所以他是掌握了色彩、特徵與元素來表現聯名下午茶的點心。

〈Daniel Wong 手繪餅乾〉就很傳神，主廚巧手將時裝幻化成造型餅乾，還特別手工繪製印花在衣服上，每一件都是獨一無二的作品，靈活靈現從伸展台走入馬可波羅餐桌上。〈蝴蝶結粉紅藍莓馬卡龍〉則是將法式午茶必備的馬卡龍，率性刷上紅色與藍色線條，並用新鮮藍莓點綴夾層，馬卡龍上方還裝飾著粉紅蝴蝶結，打造這充滿女人味的風格馬卡龍，美麗精巧視覺效果滿分，彷彿進入另一個夢幻的派對裡，而藍莓的微酸平衡了馬卡龍的甜味。

Daniel Wong 喜愛大自然和動物，並擅長將這兩者運用在設計的印花中，主廚以清爽微酸的檸檬塔為底，炙燒蛋白霜上再用豹紋印花裝飾做成〈豹紋檸檬塔〉，宛如花豹優雅坐臥在樹梢俯望大地，嚐一口酸甜交織完美融合，如同Daniel的豐富精采的人生旅途。

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