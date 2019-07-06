〈啟程Journey to 100 Prints〉聯名下午茶中的〈蝴蝶結粉紅藍莓馬卡龍〉，藍莓的微酸平衡了馬卡龍的甜味。（圖／台北遠東國際大飯店）
〈啟程Journey to 100 Prints〉聯名下午茶中的〈蝴蝶結粉紅藍莓馬卡龍〉，藍莓的微酸平衡了馬卡龍的甜味。（圖／台北遠東國際大飯店）
香格里拉台北遠東國際大飯店法籍甜點主廚Yann Roumanille，以巧思創意與精湛廚技演繹吸睛聯名下午茶。（圖／台北遠東國際大飯店）
香格里拉台北遠東國際大飯店法籍甜點主廚Yann Roumanille，以巧思創意與精湛廚技演繹吸睛聯名下午茶。（圖／台北遠東國際大飯店）

跨界聯名（crossover）加上限量發行，已是一種鼓動潮騷、引領時尚的行銷手法，且這股流風也從時尚精品業吹向了飯店餐飲業。這個夏天，香格里拉台北遠東國際大飯店即攜手國際知名華裔設計師Daniel Wong跨界合作，除餐廳空間裝置、立燈、迎賓沙發、家具、抱枕、椅墊均有Daniel Wong印花圖騰，更將元素向餐食飲料延伸，企圖讓飲食男女感受花漾繽紛的「潮食尚」。

自即日起至9月30日止香格里拉台北遠東國際大飯店於館內38樓高空城市景觀〈馬可波羅酒廊〉，由飯店新任法籍甜點主廚 胡孟洋（Yann Roumanille）以Daniel Wong風格強烈而華麗細膩的視覺印花系列『啟程Journey to 100 Prints』為創作靈感，設計出時髦又富有現代感的時尚聯名下午茶，以狂野大膽的奇幻圖騰驚豔食客視覺、跳躍食客舌尖，並以十足「潮感」餵飽飲食男女的相機。

香格里拉台北遠東國際大飯店馬可波羅酒廊《啟程Journey to 100 Prints》聯名下午茶的〈豹紋檸檬塔〉，炙燒蛋白霜上再用豹紋印花裝飾。（圖／台北遠東國際大飯店）
香格里拉台北遠東國際大飯店馬可波羅酒廊《啟程Journey to 100 Prints》聯名下午茶的〈豹紋檸檬塔〉，炙燒蛋白霜上再用豹紋印花裝飾。（圖／台北遠東國際大飯店）

可波羅酒廊限定 《啟程Journey to 100 Prints》聯名下午茶的〈Daniel Wong手繪餅乾〉，廚巧手將時裝幻化成造型餅乾。（圖／台北遠東國際大飯店）
可波羅酒廊限定 《啟程Journey to 100 Prints》聯名下午茶的〈Daniel Wong手繪餅乾〉，廚巧手將時裝幻化成造型餅乾。（圖／台北遠東國際大飯店）
《啟程Journey to 100 Prints》聯名下午茶中的〈經典綜合義式鹹點〉，選擇很多樣。（圖／台北遠東國際大飯店）
《啟程Journey to 100 Prints》聯名下午茶中的〈經典綜合義式鹹點〉，選擇很多樣。（圖／台北遠東國際大飯店）

〈啟程Journey to 100 Prints〉聯名下午茶的〈抹茶歐培拉〉，濃郁的抹茶香與黑苦巧克力交織堆疊，形成多層次的味蕾感受。（圖／台北遠東國際大飯店）
〈啟程Journey to 100 Prints〉聯名下午茶的〈抹茶歐培拉〉，濃郁的抹茶香與黑苦巧克力交織堆疊，形成多層次的味蕾感受。（圖／台北遠東國際大飯店）
香格里拉台北遠東國際大飯店馬可波羅酒廊，推出期間限定 《Marco Polo X Daniel Wong 啟程100 聯名下午茶》，非常適合「餵相機」。（圖／台北遠東國際大飯店）
香格里拉台北遠東國際大飯店馬可波羅酒廊，推出期間限定 《Marco Polo X Daniel Wong 啟程100 聯名下午茶》，非常適合「餵相機」。（圖／台北遠東國際大飯店）

Daniel Wong在加拿大出生，童年在蘇格蘭度過，而後旅居香港、台灣、倫敦及米蘭。Daniel Wong 深邃的輪廓來自於他的混血血統，從倫敦的中央聖馬丁學校畢業後，他獲得在倫敦為Alexander Mcqueen工作的機會，為品牌早春／秋系列設計鞋履，在這段期間，他同時為Lady GaGa的Bad Romance音樂錄影帶創作鞋款。

為開拓更新的創作視野，Daniel Wong前往米蘭的Istituto Marangoni時尚與設計學院進修碩士。在求學期間，他的才能被Versace賞識並開始為品牌工作。畢業之後，Daniel Wong成為Versace品牌的首席印花設計師，設計範疇包含男女裝成衣及高級訂製服系列。在米蘭和巴黎時裝週期間，Daniel Wong已經創作超過10個不同的系列，並且為許多藝術家及歌手設計服裝，包含Nicki Minaj、Anna Wintour、Heidi Klum、Halle Berry，以及Lady GaGa巡迴演唱會在全世界曝光的服裝。

豐富而多元文化的成長背景深刻影響其Daniel Wong作品理念，他獨特及具有影響力的想像源自於對過去和未來的探索，他的創作被時尚界形容為「凝聚每一個擁有強大心智的靈魂，無所畏懼，成為世界的探索者」。而Daniel Wong則以「探索」定義自己作品的態度和想法，並以強烈卻細緻的視覺印花呈現 。

時尚品味人士對美感追求永無止境，印花（Print）則是時尚界最千變萬化、永遠有新花漾、新題材、新元素的素材。設計師會到世界旅行尋找創作靈感、著手設計，並克服各種困難與技術挑戰，才能在流行時尚業界創造不敗經典。設計師到各地旅行尋找靈感、設計開發、克服各種技術上的問題，然後才能在時尚業界成就不敗經典。而廚師要將時尚設計師設計的印花圖騰元素，轉換為餐盤裡的菜餚、蛋糕或甜點，這種「跨界復刻」的難度更高。

「真的不容易」，香格里拉台北遠東國際大飯店飯店法籍甜點主廚 胡孟洋（Yann Roumanille）說，Daniel Wong設計的印花除色彩鮮艷豐富，線條更是細膩精緻，要用甜點原版復刻除非具備類似毫芒藝術的「特技」，否則根本做不到。所以他是掌握了色彩、特徵與元素來表現聯名下午茶的點心。

〈Daniel Wong 手繪餅乾〉就很傳神，主廚巧手將時裝幻化成造型餅乾，還特別手工繪製印花在衣服上，每一件都是獨一無二的作品，靈活靈現從伸展台走入馬可波羅餐桌上。〈蝴蝶結粉紅藍莓馬卡龍〉則是將法式午茶必備的馬卡龍，率性刷上紅色與藍色線條，並用新鮮藍莓點綴夾層，馬卡龍上方還裝飾著粉紅蝴蝶結，打造這充滿女人味的風格馬卡龍，美麗精巧視覺效果滿分，彷彿進入另一個夢幻的派對裡，而藍莓的微酸平衡了馬卡龍的甜味。

Daniel Wong 喜愛大自然和動物，並擅長將這兩者運用在設計的印花中，主廚以清爽微酸的檸檬塔為底，炙燒蛋白霜上再用豹紋印花裝飾做成〈豹紋檸檬塔〉，宛如花豹優雅坐臥在樹梢俯望大地，嚐一口酸甜交織完美融合，如同Daniel的豐富精采的人生旅途。

(工商 )

#設計 #時尚 #印花 #飯店 #創作