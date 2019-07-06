一花琴音PO黑白自拍照，發文：「#不想死#想要活下去」。（圖／取材自一花琴音Instagram）

日本AV女優一花琴音（原名：寶生莉莉）曾遭到性暴力對待，導致喪失生育能力，2017年因生活貧困選擇絕路，所幸最後被救回，不過一花琴音卻在6月自爆罹患子宮頸癌，命運多舛，她昨(5日）則PO自拍照，並寫下：「#宮頸癌#不想死」。

寶生莉莉曾在2018年12月宣布引退，但不到三個月則是改名以「一花琴音」復出，沒想到她今年6月傳出罹患子宮頸癌，一花琴音昨則PO面無表情的黑白自拍照，並寫下：「#宮頸癌#不想死#轉移#如何生活#我還活著#想要活下去」。

一花琴音再發文。（圖／取材自一花琴音Instagram）

隨後一花琴音則再發文：「#賦予生命權力 #是上帝嗎？」字字句句讓外界心疼，一花琴音27歲經歷事業低潮、不孕、罹癌，命運捉弄人，許多網友也紛紛留言為她祝福打氣。

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(中時電子報)