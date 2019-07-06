外傳調查局首將「陸企採購農產品」列境外資金、影響國安蒐報重點，原因在中共可能藉採購農產品為特定候選人拉抬造勢，影響選舉。對此調查局長呂文忠說，調查局確有針對特定目的境外資金，列國安蒐報重點，追查是否違法。依呂說法，如陸企採購農產品，是為拉抬選舉，就屬特定目的，調查局會列為影響國安境外資金蒐報重點。民進黨政府這樣的做為，讓筆者想到一個人，就是清末國家實際的掌權者慈禧太后。

在咸豐皇帝死後，慈禧太后垂簾聽政實際統治國家47年之久，可是這段時間裡面，儘管表面上一開始推動自強運動和最後幾年推動庚子後新政，然而這不代表她是中國現代化的推手，反而因為她的權力慾望、鬥爭需求和無知，讓她一再成為中國現代化的阻撓者。

本來在慈禧剛開始垂簾聽政時，慈禧的亡夫咸豐帝的弟弟恭親王奕訢也是朝中重要當權者，奕訢相較慈禧更積極推動改革並主張與列強保持和平，詹天佑、唐紹儀等中國留美幼童也是在他主導下派遣過去的，然而慈禧卻積極個人權力的確保與鬥爭的需要，在準備鬥倒奕訢之際，下召照回全部的留美學生。

而在現代化至關重要的鐵路上，中國第一條鐵路是慈禧下令拆除的，之後李鴻章一再請求蓋鐵路，又被她否決，日後好不容易同意了，同意的方式卻是用馬來拖拉著車廂在軌道上跑....

國防上，1888年北洋水師成軍，當時實力還領先日本海軍一截，然而接下來6年未添購任何主力戰列艦與巡洋艦，給了日本海軍在甲午戰爭時追上的機會，加上慈禧還挪用海軍衙門軍費修建頤和園，對比同一時期日本明治天皇拿出自己的私人財產以及節約生活費來籌集海軍軍費，皇妃也捐出了自己的珠寶首飾，日本民間也積極響應、踴躍捐款，甲午戰爭中國不輸也難。

不僅如此，1898年光緒皇帝、康有為等有感於自強運動光是聚焦在器物層面上的不足，推動戊戌變法改革制度面，慈禧卻又深感被奪權危機出面扼殺改革。然而八國聯軍之役後，她終於醒悟不改革不行了，推動的庚子後新政與戊戌變法根本有多大差別，但這樣有必要的改革，就因為她的私心，被耽擱了。

此外，義和團出來時慈禧放任他們到處燒殺觸怒洋人，之後更搞出《宣戰詔書》，引來八國聯軍，導致巨額的庚子賠款和諸多不平等條約，甚至民國建立後的財政困難，跟要持續還庚子賠款也脫不了關係，

一百多年後，相似的歷史竟然在台灣島上重演，民進黨籍的蔡英文總統為了自己的意識形態，不肯承認九二共識，搞到兩岸官方斷絕往來，農漁民、觀光業者生計受到嚴重衝擊，為了解決他們的困境，高雄市長韓國瑜上任後辛苦奔走，3月去一趟大陸5天就讓陸方簽下52億元的農漁特產訂單，解決台灣農漁民產品的出口需求，實踐他的選舉承諾「貨出去」。然而蔡英文眼見韓國瑜這樣的做法可以讓過往比較偏向投給民進黨的農漁民轉而投藍，衝擊她的連任之路，當然大感憂心，於是有了調查局的干預。

但是調查局的干預是非常荒唐的，每一個縣市都有農漁民都有產品出口需求，高雄賣的多是高雄的本事，如果調查局認為賣的多就是跟大陸勾結，難道是鼓勵縣市長們都不要幫農漁民解決產品出口問題了？地方都不做，農漁民需求不會消失，那中央政府來做嗎？蔡英文總統就非要頑固的抗拒九二共識搞到兩岸關係破局，而且如果在民進黨中央政府主導下居然有朝一日對陸出口大增，依照這樣的標準，是否也可以認定蔡政府與大陸勾結，中共在支持蔡英文？調查局這種荒唐的做法根本是在鼓勵不做事的政客、懲罰為人民辛苦奮鬥的政治家！

很難相信調查局會在沒有更高層授意下主動這樣調查，但蔡政府這樣做，不就跟慈禧一樣？為了自己的權力不受挑戰，一些對國家對人民有益的好事，她自己不做，也不許別人做，別人做了就要被她打壓。專制政權下統治者有機會這樣做，並不意外，然而一個民主國家的總統可以如此公器私用不顧民生需求的打壓政敵，著實令人開了眼界，不過都可以變更遊戲規則一再拖延到黨內初選民調由落後便勝出，也可以10項公投全落敗後馬上變更遊戲規則讓以後的公投都難以生效，還會在台大校長由非我族類當選後一再阻撓對方上認同意上任後也用各種前所未見的理由追殺，那麼蔡總統讓調查局做出這樣的事情，似乎也令人不意外了，如果明年不滿意她的民眾不出來投票，放任她連任，只怕她還可以做出更多超乎正常人想像的行為，繼續阻礙國家的進步、損害人民的福祉，全民都難逃一劫。

(中時 )