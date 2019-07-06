人本教育文教基金會6日在立法院舉發台南市某國小外號「大紅帽」的張姓導師，涉嫌長達20年在2所學校性侵10多名女學生，台南市教育局表示，該案今年3月通報後，經調查屬實，已立即依法解聘該名教師，且終身不得再聘任為教師。至於相關學校及人員的責任，該局也已另案調查，若有疏失定會嚴懲，絕不護短，追溯期也沒有上限。

教育局表示，獲悉此案後，該局立即責成校方依法組成調查小組進行調查，5月27日該校性平會調查確認並通報該局後，5月28日已立即依法解聘該教師，並同步通報全國不適任教育人員資訊網，讓張某終身不得繼續任教於教育界。調查過程中，另有在校或畢業生針對該師提出的舉報案件，教育局也已掌握並啟動全面調查，預計7月底會完成全案調查報告。

針對人本所指涉的人員，教育局也會逐一檢討其行政疏失責任，若有任何包庇或其他違法行為，也會依法追究處理。後續如有違法或擴大調查之必要，也會組調查小組並請政風單位介入，以釐清權責，取諸公信。

台南市社會局也依兒童及少年福利與權益保障法處6萬元罰鍰並公告姓名，還派員調查並給予受害者及其家庭關懷，目前已投入10名社工、2名督導及1名組長共13人積極協助受害人及其家屬。社會局還提供受害者相關法律諮詢、協助，以保障當事人之司法權益，也提供個別心理諮商，並辦理創傷復原團體，讓兒少在遊戲的情境中透過自由分享以達到修復目的。

(中時 )