小朋友射擊模樣認真。(警方提供)

平鎮警分局長黃炳訓(中)希望透過體驗活動，讓反毒、反酒駕觀念向下扎根。(警方提供)

桃園平鎮警分局因應暑期青春專案，6日上午舉辦「青春波麗士神探體驗營」，警局長黃炳訓說，反毒、反酒駕、反飆車要從小扎根，希望藉由「一日系列」體驗活動，讓青少年建立正確人生觀。

有別以往的制式宣導，平鎮警分局讓所有參與活動的小朋友，都穿上新式小小警察制服，以鑑識證據採集、戰鬥體技操練、警用各項裝備操作、射擊體驗及酒駕路檢的體驗方式，清楚了解警察平日工作，再加上小隊闖關遊戲，讓青少年朋友在暑假期間避免受到不良的誘惑，並透過團隊互動方式了解自我要求及團體紀律的重要性，同時獲得參與感。

平鎮警分局的專業鑑識人員，特別打造模擬刑案現場，除了講解警方所使用採證的科學儀器外，也讓青少年朋友親自下場採集證據，也讓參與採證活動的青少年朋友直呼「真是凡走過必留痕跡」！就連警局戰技教官都下場扮演歹徒，與青少年朋友分享防身術心得。

本次活動平鎮警分局除了邀請轄內80多名青少年朋友共同參加活動外，也請家長們陪同一起參加、體驗活動，這次參與活動的對象均為平鎮區國、高中在學學生，平鎮警分局也趁機宣導青少年暑假交通安全，以免未成年人騎車造成遺憾。

(中時 )