現在許多洗衣機都能調整水溫，不少廠商也標榜，用溫(熱)水效果比較好。不過，專家表示，實測使用溫水或冷水的效果差異不大，事實上，冷水反而較不傷衣服，且比起水溫，選擇適合的洗劑才是清潔關鍵。

據《澳洲廣播公司》報導，消費者組織「Choice」的專家艾瑞德（Ashleigh Iredale）指出，現在自動洗衣技術進步，洗衣時用冷水或溫水的效果差距已微乎其微，雖然一般遍認為用溫水洗比較乾淨，但他表示，其實「冷水比較不會傷害衣服材質」，而且也不用額外加熱，比較節省能源，不過，他也提到，若家人有生病穿的衣物要清洗，或衣物寢具要清除塵蟎，用溫水來洗效果是比較好的。

艾瑞德強調，比起洗衣水的溫度，洗滌劑的選擇更為重要，市售有許多不同效果的洗衣劑，價格落差也相當大，他建議消費者選擇中價位的商品即可，「只要是使用酵素洗衣粉都能達到不錯清潔效果」另外，他表示，液體洗衣精的成份中絕大部分只是水，因此「粉狀的洗劑效果會比液狀來得更好」。

布里斯本的紡織老師芮森（Yvonne Ritson）也表示，「冷水比熱水要好，不僅能避免衣物褪色，也能讓顏色更持久」，人們在洗衣前也應注意衣服上的標籤，通常上面都會註明適合的洗滌方式。

(中時電子報)