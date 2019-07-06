撞中山高護欄車斷兩截 華航機師「卡死」駕駛座 10:562019/07/06 中時電子報 張國欽 、 傅之晴 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 30歲華航機師遇死亡車禍，不幸卡死車內。（圖／翻攝自死者臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中山高南下路段重慶北路匝道往市區方向，6日清晨6時許發生一起死亡車禍，1名駕駛深色轎車的30歲張姓7男子，疑下匝道車速過快，擦撞水泥護欄後，騰空飛起又撞上邊坡的巨樹，車體當場斷成2截，張男卡死在駕駛座。據悉，死者身份證實是華航機師，現場還遺留一只華航機長熊布偶，國道警方正在調查車禍真正原因。 警消獲報後趕抵現場後，確認車上僅有張男1人，國道員警已派鑑識人員到場採證，並連繫張男家屬到場協助處理後續事宜。 車斷兩截！休旅車疑車速過快自撞護欄 駕駛慘死 (中時電子報) #現場 也許您會感興趣 推薦閱讀 旺旺友聯現場即時理賠 快速便捷免煩惱 04:102019/07/02 焦點新聞 司機疲勞自撞受困 起火前獲僥倖獲救 12:382019/07/03 社會 中市電影放映季 捐發票有好康 14:012019/07/03 生活 搶匪得手54萬元 返現場撿手機遭逮 04:102019/07/04 地方新聞 醫院、消防隊旁5車連環撞 30秒火速救援 21:182019/07/04 社會 遼寧被撕裂！龍捲風現場如末日 04:092019/07/05 焦點新聞 男學員潛水失蹤 遭踢爆「現場有3個教練」 13:052019/07/05 社會 他買新床單 打開嚇傻：老婆初夜？ 15:152019/07/05 日常 苦行獲總統回應 空服返罷工現場受熱烈歡迎 19:172019/07/05 生活 郭台銘逛六合夜市 韓粉果凍粉面對面互嗆 22:332019/07/05 政治 社會熱門新聞 她20歲搭順風車…淪性奴７年睡棺材 - 社會 獨家》愛上有婦之夫遭冷嘲熱諷 女殺男在生殖器綁橡皮筋 - 社會 - 中時 著白色蕾絲內褲躺床 美艷女經理偷情董A被抓猴 - 社會 拿921搬大體嗆憲哥 網電館長：只有你叫囂 - 社會 英勇鐵路警察李承翰殉職 檢方證實死因 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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