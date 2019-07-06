中山高南下路段重慶北路匝道往市區方向，6日清晨6時許發生一起死亡車禍，1名駕駛深色轎車的30歲張姓7男子，疑下匝道車速過快，擦撞水泥護欄後，騰空飛起又撞上邊坡的巨樹，車體當場斷成2截，張男卡死在駕駛座。據悉，死者身份證實是華航機師，現場還遺留一只華航機長熊布偶，國道警方正在調查車禍真正原因。

警消獲報後趕抵現場後，確認車上僅有張男1人，國道員警已派鑑識人員到場採證，並連繫張男家屬到場協助處理後續事宜。

車斷兩截！休旅車疑車速過快自撞護欄 駕駛慘死

(中時電子報)