媒體報導，高雄市長韓國瑜及妻子李佳芬位於雲林住家是違建；對此，李佳芬回應表示，這棟透天厝1999年已興建完成，她於2002年向原住戶買下自住，後來為了小孩運動增建室內空間，為避免違法使用爭議，最近正在自行拆除，她無奈自嘲，「20年老宅被拿來質疑，完全比不上其他人豪宅的萬分之一，實在太台舉我們了！」

李佳芬表示，這棟透天厝於1999年興建完竣，她在2002年向原住戶透過購買取得作為住家用，由於是經過合法買賣取得，地上的既有建物應屬合法，而且由於部分土地剛好鄰近袋地，她還開路給鄰居使用。

她說，之後曾為了小孩運動，增建一個室內空間，為了避免是否有違法使用爭議，上周五已委請拆除公司加以拆除，拆除工作目前仍在進行中。

針對媒體報導，將1間20年老宅拿來質疑是「超級大違建」，李佳芬無奈自我調侃說，「完全比不上其他候選人豪宅萬分之一，實在太抬舉我們了！」

(中時 )