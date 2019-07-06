台中市長盧秀燕6日上午10時主持龍井區中部科學工業園區西南向聯外道路工程動工儀式，動工前下起雨來，與會者樂稱雨水就是財水，聯外道路順暢有助為中科園區帶來財源，完工後將可紓解台灣大道西屯區交通運輸，也減輕臨近區域交通網路的負荷，總經費18.66億餘元，預計2022年完工。

為打通中科園區重要聯外道路，前市長胡志強2014年間完成都市計畫變更審議，並多次爭取生活圈道路建設計畫補助，最後在胡志強、立委及議員共同爭取下，內政部於2014年6月舉行審議會議後，同意核定納入生活圈道路計畫補助經費，2015年陸續完成用地徵收、環境影響評估、發包等作業。

盧秀燕表示，中科西南向聯外道路除可串連園區與國道三號，健全中科運輸系統，將成為西屯區西側與龍井區、沙鹿區及清水區的重要聯絡道路，有效紓解車潮。

建設局長陳大田表示，中科西南向聯外道路西起龍井區中興路(特五號)，終點銜接西屯區西屯路三段，道路長度2074公尺，寬度40公尺，計畫總經費達18.66億餘元。

相關工程由市府負責用地取得及地上物拆遷、植栽移植作業，營建署負責設計施工，未來完工後將可紓解台灣大道西屯區交通運輸及臨近區域交通網路的負荷，同時提升道路品質。

營建署中區工程處強調，市府與營建署合作，順利完成都市計畫變更、環評、用地徵收及現地植栽移植等作業，後續施工階段仍將落實三級品管作業，提升工程品質，並將努力爭取金質獎之最高榮譽。

(中時 )