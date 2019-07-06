PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

鴻海集團創辦人郭台銘，在國民黨高層見證下，高舉「榮譽狀」，並以「媽祖託夢」為由，驟然投入總統大選，投下震撼彈。近3個月時間，郭民調卻多位居「老二」，呈現次於高雄市長韓國瑜、高於新北市前市長朱立倫的「不上不下」窘境。網友直言，郭最大的失分就是一直砲口對內、嫌東嫌西、怪上怪下，讓自己正藍軍票源被嚇跑。

網友在PTT論壇發文《郭董從一片叫好到一夕崩盤的原因是什麼？》表示：「因為喔，郭董的票正藍軍比較多，然後郭董ㄧ直炮口對內、嫌東嫌西、怪上怪下，黨員從上到下都快得罪光了。後面還跑出一張怪怪的拜票書籤，連黨中央都不知道怎麼面對基層黨員的質疑，聽說黨部電話都被打爆好幾天了。」

對此，網友紛紛回應：「沒韓國瑜今天國民黨早就殘廢了吧，變成好像是郭懂是kmt救世主」、「真正有功勞的人結果被嫌個半死」、「沒關係！對！功勞都不是韓是郭……有種k就讓果凍出線看看到時誰找褲子」、「果粉這麼急喔？可笑」。

(中時電子報)