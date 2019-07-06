前立法院長王金平日前在記者會引爆5陣營之中，可能有人脫黨參選的揣測。對此，資深媒體人李艷秋表示，國民黨只要有人脫黨參選，辣台妹不是撿到槍，而是擁有核彈了。這恐怕才是國民黨2020最大的夢魘。

李艷秋於臉書發文表示，國民黨誰會脫黨參選？國民黨初選民調將從七月八日起，進行七天，大家關注的除了誰贏之外，輸的人會不會脫黨參選？恐怕才是國民黨最大的夢魘。

李艷秋強調，會有人脫黨參選，憑藉的理由一定是「民調不公」。民進黨總統初選已經將民調的公信力打趴一次，國民黨韓郭二人的各家民調南轅北轍，支持者各取所需，對己不利的就安上假民調的罪名，使民調的準確性更受質疑，在對立氣氛高漲中，這兩人，誰能像賴清德，就算民調疑點重重，仍然低頭認輸呢？

李艷秋稱，郭台銘到現在不願簽初選協定，這個協定的重點就是承諾如果輸了民調，絕不脫黨參選。郭是五名參選者中，唯一拒簽的人，很難不被質疑是為萬一初選輸了就繼續幹做準備。郭董已經撩落去，如果不能大幹一場，他能對自己和支持者交代嗎？

李艷秋接著表示，韓國瑜倒是簽了初選協定，如果他輸了，就回去幹高雄市長，但他的問題是，韓粉們善罷甘休嗎？韓粉的危機意識始終強烈，老早就傳説韓國瑜初選會被作掉，如果真輸了，正好坐實他們的懷疑，要他們承認民調結果，可能嗎？

李艷秋寫到這裡，表示她真的開始同情吳敦義主席了。當他啞著嗓子，滿臉倦容保證民調一定公平公正公開，「絕不可能為任何一位候選人做不公不義的事」，就可以看出壓力有多大。她

認為，若有人脫黨參選，那就是讓辣台妹擁有「核彈」了。

(中時電子報)