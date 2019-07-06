暑假遊漁港，嘗海鮮、溜滑梯還有海盜船呢！炎炎夏日暑假到來，你找到假日溜達小孩的地方了嗎？想到夏天，不是往山裡跑就是往水裡泡，新北深澳漁港距離市中心僅1個小時的車程，周邊有山有海還有新鮮小卷及墨魚香腸等在地美食等你品嚐。

深澳鐵道自行車沿途風景秀麗。（本報系記者 譚宇哲翻攝）

深澳鐵道自行車通車是全台唯一依山傍海的鐵道自行車，從八斗子車站連接到深澳車站約1.3公里，單程騎乘約20分鐘。從開通以來一位難求，隨炎炎夏日與七夕情人節將至，鐵道自行車7月起至9月加開星空夜間班次，結合嶄新光隧道與光雕。

為了讓大家到深澳有更多選擇，7月6日至7月28日止每週六日下午2時到6時30分，於深情海岸餐廳旁廣場推出夏日親子遊活動，有30米超長氣墊海水溜滑梯，跟可愛海盜船。

7月13日起同時段還有各式各樣海洋知識闖關活動，讓小朋友瞭解分辨新北特產小卷等海洋生物，闖關成功還有獎品喔～！還不趕快空出週六日，到深澳漁港玩一夏。

(中時電子報)