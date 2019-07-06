到底「可愛」里歐納德遲遲不肯公布最終決定的影響力有多大？《Earlybirdright》記者傑夫席格6日報導，目前聯盟共有11支球隊受到里歐納德尚未決定去向影響到運作，甚至造成6名球員因此沒法出席正在拉斯維加斯舉行的夏季聯賽。

根據傑夫席格統計，包含湖人、鵜鶘、巫師、老鷹、七六人、活塞、爵士、灰熊、獨行俠、快艇與暴龍等11隊，因為里歐納德遲遲沒有做出決定，造成他們在補強或交易時難以真正有所運作，尤其是還在等待里歐納德點頭加盟的湖人。

只是光是里歐納德一個人還沒決定，就有超過聯盟三分之一球隊受到影響，無法做出真正球隊運作，可見他的影響力有多麼誇張，像是他的暴龍隊友丹尼格林，也在等待里歐納德做出最終決定，才會決定到底續留暴龍還是跳槽他隊。

最了解里歐納德情況的美國記者克里斯卡特6日發推表示，里歐納德到現在還沒決定，也不會在今天做出決定，更強調里歐納德沒有興趣簽下1到2年的短期合約，當他確定簽約之際，將會簽下長期合約，看來里歐納德又要拖下去了。

(中時電子報)