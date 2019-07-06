劉伊心嫁給老虎牙子執行長林志隆後，不久前宣布懷女娃，夫妻倆最近為了紀念懷孕的過程，拍攝一系列孕婦寫真，禮服的設計也突顯劉伊心的好身材，只見她除了圓滾肚子外，四肢依舊纖細，氣質更顯溫柔，完全就是令人羨慕的最美媽咪。
劉伊心自從懷孕後，常跟大家分享老公寵溺「前世情人」的貼心舉動，包括半夜突然想吃牛肉麵，老公二話不說衝出去買；或是有時腳抽筋，老公稱職的當起專業按摩師。「就連出外景拍孕婦寫真那天，頂著30度的高溫，老公因為全程穿西裝，其實已經有點中暑，最後衣服還大半都濕透，但完全不喊累，比我還有耐心，連攝影師都佩服老公，說很多男生都不會全程拍完，一開始就走了」。
劉伊心說，孕婦身材的曲線是女人一生最驕傲的曲線，所以第一套禮服結合代表自家老虎牙子的淺藍色，加上雪紡材質，整個人像藍色雲朵般的柔軟飄逸，代表自己追求的有氧精神。另外一套禮服則是貼身魚尾，不僅能突顯圓滾的肚子，質地選擇細緻的裸膚法國蕾絲，也充滿女人味，禮服胸前的波浪則是有著濃濃的法式風情，每張照片都仙氣唯美，完全看不出是要當媽媽的人。
被問到跟老公從戀愛結婚生子，多年來維持熱戀的秘訣？劉伊心笑說：「是工作，預計工作到生產最後一天，因為兩個人在同一家公司上班，從早到晚都能看到對方，一起開會、出差、談生意，革命情感讓他們越來越親密！即使懷孕也依舊保持該有的甜言蜜語跟生活情趣，黏踢踢習慣依舊閃瞎身邊人」。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。