劉伊心拍孕婦寫真。

劉伊心拍孕婦寫真。

劉伊心嫁給老虎牙子執行長林志隆後，不久前宣布懷女娃，夫妻倆最近為了紀念懷孕的過程，拍攝一系列孕婦寫真，禮服的設計也突顯劉伊心的好身材，只見她除了圓滾肚子外，四肢依舊纖細，氣質更顯溫柔，完全就是令人羨慕的最美媽咪。

劉伊心自從懷孕後，常跟大家分享老公寵溺「前世情人」的貼心舉動，包括半夜突然想吃牛肉麵，老公二話不說衝出去買；或是有時腳抽筋，老公稱職的當起專業按摩師。「就連出外景拍孕婦寫真那天，頂著30度的高溫，老公因為全程穿西裝，其實已經有點中暑，最後衣服還大半都濕透，但完全不喊累，比我還有耐心，連攝影師都佩服老公，說很多男生都不會全程拍完，一開始就走了」。

劉伊心說，孕婦身材的曲線是女人一生最驕傲的曲線，所以第一套禮服結合代表自家老虎牙子的淺藍色，加上雪紡材質，整個人像藍色雲朵般的柔軟飄逸，代表自己追求的有氧精神。另外一套禮服則是貼身魚尾，不僅能突顯圓滾的肚子，質地選擇細緻的裸膚法國蕾絲，也充滿女人味，禮服胸前的波浪則是有著濃濃的法式風情，每張照片都仙氣唯美，完全看不出是要當媽媽的人。

被問到跟老公從戀愛結婚生子，多年來維持熱戀的秘訣？劉伊心笑說：「是工作，預計工作到生產最後一天，因為兩個人在同一家公司上班，從早到晚都能看到對方，一起開會、出差、談生意，革命情感讓他們越來越親密！即使懷孕也依舊保持該有的甜言蜜語跟生活情趣，黏踢踢習慣依舊閃瞎身邊人」。

(中時 )