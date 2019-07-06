天使作客太空人，效力天使的日籍好手大谷翔平在美國時間5日開轟，而今天剛好是他25歲生日，苦主是他曾點名心中面對過的最強投手韋藍德(Justin Verlander)，用全壘打為自己慶生。

大谷翔平去年結束生涯菜鳥年後受訪，身為投打二刀流，有機會對決大聯盟各路好手，他當時表示旅美生涯以來，打擊時面對過最厲害的投手是同區的太空人韋藍德，而投球時碰上最強的打者則是紅襪重砲貝茲(Mookie Betts)。

大谷翔平和隊友卡洪慶祝開轟。（路透）

而美國時間7月5日這天，大谷翔平雖在首打席遭韋藍德三球三振，不過下個打席立刻還以顏色，第3局卡洪(Kole Calhoun)先敲出2分炮後，接著大谷翔平瞄準94.7英里(約152.4公里)的偏高速球，打向中外野方向形成全壘打，為本季第13轟，助天使取得比3比1領先。

韋藍德是賽揚獎強投更曾5度獲選美聯三振王，此戰過後大谷翔平總計面對韋藍德17打數，擊出4支安打都是長打，包含2支二壘安打與2支全壘打，不過也遭到高達6次三振。

最終天使西蒙斯(Andrelton Simmons)及卓奧特(Mike Trout)也開轟，以5比4帶走勝利，大谷翔平本日4支1，唯一安打就是發陽春炮，打擊率為3成09。

(中時電子報)