據衛福部疾病管制署統計，至4日止，本土登革熱病例有35例，含高雄市31例、台南市4例，境外移入病例也達到188例。7月暑假開始、學生停課，環保署持續將學校列為稽查重點，以免校園淪為病媒蚊孳生場所。

環保署表示，今年歷次環保機關登革熱防治工作會議上，均請各地方環保局轉知教育局，加強巡查學校屋頂積水情形及校園環境整頓清理。至6月底為止，環保署及各地方環保機關，針對校園登革熱戶外孳生源告發案件共計35件，其中大專院校9件，高中（職）以下學校26件，將持續加強稽查。

無論是暑期空曠的校園或一般民家，環保署提醒民眾，除了一般積水容器，戶外的隱性孳生源特別容易被忽略，例如：樹洞、圍籬竹筒、植物葉叢（天然容器）、路燈插管式基座、旗桿座、紐澤西護欄、帆布皺褶處、天溝、建築廢棄物、花盆上的蛋殼等，應注意是否有積水現象並儘早移除積水情形或移除。

環保署說，民眾如於戶外發現蚊子密度高卻未見積水容器，建議針對草叢或被遮蔽地點進行巡查，應該可以發現成為蚊子孳生場所的積水容器。儘早發現並清除積水容器，就可以阻斷孑孓生長，減少被病媒蚊叮咬的風險，降低登革熱的傳染。

暑假也是全家出遊的高峰期，環保署提醒防疫沒有假期，請民眾出遊前及大雨後立即澈底清理居家環境、消除孳生源，落實容器減量及「巡、倒、清、刷」，以降低病媒蚊孳生機會，共同防治登革熱。

此外，因應登革熱疫情，6月起環保署共辦理環保機關登革熱防治人員，以及中央部會「登革熱孳生源清除培訓說明會」6場次，以及校園、社區「登革熱戶外孳生源清除教育推廣活動」7場次，共計1220人參加，希望能把防治登革熱的方法延伸至參與人員的親友。

(中時 )