伊林娛樂第8屆璀璨之星活動海選，比賽前伊林娛樂副董事長陳婉若、蔡淑臻、張雁名、安妮、陳信維等藝人到場為參賽者加油。

2019最強選秀伊林娛樂第8屆璀璨之星活動，6日起一連兩天分別進行「模特兒組」、「花漾少男少女組」以及「演藝組」海選，比賽前蔡淑臻、張雁名、安妮、陳信維等藝人到場為參賽者加油。安妮雖然沒有參加過選秀，不過她18歲就參加大學小姐比賽，「因為獲得第一名可以拍封面，同學都說好厲害，我聽了覺得好high，從那天開始就想當藝人！」

張雁名也說自己沒有選秀經驗，雖然出道10年了，但每次新戲開拍前，還是會有焦慮狀況，他提醒參賽者：「平常心真的很重要，把準備好的東西一次展現出來，好好享受這個過程，也要一直記得當初的熱情與夢想。」他說在這圈子保持平常心很重要，試鏡時也不要太在意會不會選得上，因為你覺得自己表現好也不一定會上，「所以不要先想成敗問題，而是先盡全力把該做的事做好」。

張雁名覺得，藝人最辛苦的就是「等待」，運氣佔了很重要的成分，因為每部戲男主角、女主角就只有一個，所以在等待過程中更要充實自己，可惜的是並非每個人都能堅持、熬下去，「出道的這10年我也磨出很多耐性，邊等待邊充實自己，準備老了之後，機會來時才能站上去」。

他難忘第一次拍戲時，就是跟言承旭、羅志祥、吳尊合作的《籃球火》，當時他們三個都太紅了，「而我連走路都不會！拍戲時一直狂擋羅志祥鏡頭，被導演狂罵：你主角啊！」不過他很慶幸遇到羅志祥等這幾位前輩都跟他分享新人努力過程，很開心第一部戲就能認識他們。

最近將發行寫真書的安妮，雖然螢幕上看起來總是樂觀自信，但她說台上台下的安妮完全不一樣，她上班時是自信辣妹，回家變脆弱小女孩，特別是她現在看到難聽的批評還是會難過得在家裡哭，聽過最難聽的包括「妳來台灣賺我們的錢，妳回去俄羅斯吧！」、「來台灣找老公，只會跟有錢人在一起！」、「是個沒有腦袋的花瓶！」連拍雜誌封面也被批評「她長得像老阿嬤一樣」，她說自己總會覺得：「不認識我的人，怎麼可以說這麼難聽的話！」而且就算有1000個讚美她的留言，她卻只會記得那一個不好的批評，不知道怎麼辦時就在家裡哭。

張雁名、陳信維則相對樂觀，陳信維甚至說自己喜歡看這些批評，之前在團體時 有酸民會說他們模仿誰，「我會用正面態度去看，覺得至少他們有看，我一直以來都滿能接受大家的批評」。張雁名也不再在意酸民攻擊，「我是個容易健忘的人，不太會看這些，也很容易忘記。我比較活在自己的世界，但如果是講到演技、專業的評論，我反而會虛心接受，思考自己是否該好好調整」。

安妮的寫真書性感辣照日前搶先曝光，她坦言自己為此6個月沒好好吃飯，最多時瘦了8、9公斤。對於好身材、特別是翹臀獲得許多稱讚，安妮笑說她的屁股一直都很翹，她自己最滿意的是腹肌，每天早上刷牙時看到自己的馬甲線，都想喊：「水！」她寫真書共拍了三天，第一天一整天都一絲不掛完全沒有穿衣服，只有吃午餐時穿了一下衣服，因為覺得如果貼胸貼、穿丁字褲，就算可以修片也不好修，她也坦言不僅攝影師是男生，現場很多工作人員也都是男生，「而且男生們會一直看著我！」

安妮誇一起受訪的陳信維很帥，頻建議他也可以拍寫真集，卻對著張雁名直言：「他比較不是我的菜！他一年前認識我，他有點追我，為了不要讓他那麼辛苦，我一開始就說：你不是我的菜！」安妮率性爆料聽得張雁名一臉尷尬，接著解釋，是去年兩人共同朋友小嫻說要介紹他們認識，結果他們反而一起先錄了《麻辣天后傳》健身單元，安妮當天玩健身器材玩到撞到下巴，他有點自責覺得是自己的錯，才傳簡訊關心：「對不起，是我的錯！妳下巴還好嗎？」否認自己追求過安妮。安妮則故意說：「你要我再說你簡訊寫什麼嗎？」

(中時 )