南加州4日發生25年來最強烈的地震後，5日又發生6.9強震。

這起地震規模原先測為7.1，震央位於洛杉磯北部202公里處，隨後由歐洲與地中海地震中心（EMSC）下修至6.9，目前未傳出有任何傷亡。

Major Damage being reported on the Naval Weapons Station. Magnitude 6.9 1/2 mile deep 5 miles North of Ridgecrest. #earthquake #ridgecrest #RidgecrestEarthquake — Alex Freidin (@alexfreidin) 2019年7月6日

4日發生的強震在洛杉磯東北方約113英里（近182公里），為僅有10.7公里深的淺層地震，導致數人受傷。據路透5日報導，地震學家說，未來幾天很可能會有更多強烈的餘震出現。

(中時電子報)