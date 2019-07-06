震不停！6.9強震再襲南加州 11:362019/07/06 中時電子報 馮英志 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 南加州5日再次發生6.9級強震。圖為南加州4日遭規模6.4的強震，里奇雷斯特市（Ridgecrest）內的一棟流動房遭震垮。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南加州4日發生25年來最強烈的地震後，5日又發生6.9強震。 這起地震規模原先測為7.1，震央位於洛杉磯北部202公里處，隨後由歐洲與地中海地震中心（EMSC）下修至6.9，目前未傳出有任何傷亡。 還沒完！強烈餘震將再襲美南加州 Major Damage being reported on the Naval Weapons Station. Magnitude 6.9 1/2 mile deep 5 miles North of Ridgecrest. #earthquake #ridgecrest #RidgecrestEarthquake— Alex Freidin (@alexfreidin) 2019年7月6日 4日發生的強震在洛杉磯東北方約113英里（近182公里），為僅有10.7公里深的淺層地震，導致數人受傷。據路透5日報導，地震學家說，未來幾天很可能會有更多強烈的餘震出現。 (中時電子報) #強震 也許您會感興趣 推薦閱讀 遼寧省鐵嶺市遭龍捲風侵襲 房屋、車輛受損 21:272019/07/03 兩岸 6.5強震侵襲加拿大溫哥華島西北部 12:432019/07/04 國際 四川宜賓珙縣發生5.6級地震 20天5次強震 13:292019/07/04 兩岸 南加州6.4地震狂搖地裂 20年最強 05:322019/07/05 國際 還沒完！強烈餘震將再襲美南加州 16:472019/07/05 國際 20年最大強震！加州主播嚇到新聞播一半逃走 11:312019/07/06 國際 國際熱門新聞 震不停！6.9強震再襲南加州 - 時事 20年最大強震！加州主播嚇到新聞播一半逃走 - 國際 美要陸多賣農產品 陸官媒提一關鍵條件 - 國際 南加州6.4地震狂搖地裂 20年最強 - 國際 貿易談判將登場 陸將這秘密武器搬回檯面 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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