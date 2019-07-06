◎美術才女 捏紙黏土不馬虎

花蓮縣鑄強國小美術才女楊元蓁，個性活潑可愛，還擁有一雙巧手，年僅11歲舉凡繪畫、編織、串珠什麼都難不倒她，信手拈來就能用紙黏土捏出栩栩如生的寶可夢公仔，未來想當室內設計師的楊小妹發揮巧思，把作品布置在家中各角落，讓到訪客人驚呼宛如小型美術館。

◎校園嬌點 立志當全能演員

就讀南強工商表演藝術科2年級的邵奕玫外型嬌小可愛，還擁有一雙迷濛電眼，年僅17歲的她憑著一股積極表演慾，今年從校園舞台登上電視廣告螢光幕，更在明年春天上映的電影「刻在你心底的名字」擔綱女主角，邵奕玫說，未來希望當一個全能發展的演員，用表演感動更多人。

◎正妹教師 靠旅遊充電放鬆

去年才來元生國小任教的周育慈老師，對未來充滿期待，也掩飾不了些許的緊張，就此在這陌生的城市開啟了她的初任教師生涯，喜歡認識的她，對教學總是很認真，而熱愛旅遊，也適時增加教學的靈感。

◎相信自己 路跑女將迎挑戰

靜宜大學秘書室媒體聯絡人楊富玲，擁有豐富工作經驗，曾擔任高職會計教師、大學助教、協助學生面試與就業等，到目前擔任媒體聯絡人。她說媒體公關像她喜歡的「路跑」一樣，充滿不同挑戰及困境，但若穩定配速，可提高速度、增強耐力，完成每階段目標；只要勇往直前，必能順利抵達終點！

◎俏麗甜姐 入原民部落服務

雲林縣土庫鎮永年中學國中部二年級陳盈蓁是校內的甜姐兒，熱情活潑，人緣奇佳，才藝雙全，因家住偏鄉，學才藝不易，但自學舞蹈及音樂，頗有成果，且積極投入公益社團，利用暑假深入原住民部落服務，人美心也美。

◎撞臉女神 女大生美到逆天

亞洲大學外國語文學系大三生楊盈妤（Evita），是台德混血美女，外型像極天王周杰倫的太太昆凌，因此有著「小昆凌」封號，其實她是土生土長的高雄人，不僅會說一口流利中文，迷人的外型及穠纖合度身材，也吸引一票追求者。

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(中時電子報)