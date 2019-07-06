前鴻海董事長郭台銘上午到屏東，第一站參拜屏東市慈鳳宮，卻遲到約20分鐘。這是郭台銘宣布參選總統後首度造訪屏東，同時也大開支票，表示只要他當選總統，一定會優先將高鐵南延到屏東，並發展屏東的農業、科技新產業。

郭台銘原本預計9點到達慈鳳宮參拜媽祖，但卻姍姍來遲，遲到約20分鐘；到場時他坐在宣傳車上，向在場民眾揮手。參拜後郭向屏東鄉親喊話，指出現在總統、行政院長、立法院長都是屏東人，但屏東交通還是不方便，他若當選總統一定優先將高鐵延伸到屏東。

記者詢問韓冰已經回台要幫高雄市長韓國瑜初選，他要找誰？郭台銘表示，他請的都是國際專業選手來幫台灣打世界盃，包括投資專家、高科技專家、大數據專家；郭還偷了韓國瑜的哏，指出任何「庶民經濟」都可以用高科技呈現。

記者詢問郭何時要和韓市長約見面，郭表示他現在要蓋的高速運算中心，全世界都在爭取，高雄若不重視的話，很多地方都搶著要，像桃園非常希望爭取這個案子，未來會再和韓市長約時間。

被問到5日他到六合夜市時有郭粉、韓粉互嗆，氣氛緊張，郭台銘表示這是藍營支持者的焦慮，因為台灣目前面臨經濟、兩岸等問題。郭台銘之後又到東港東隆宮參拜，並到新園鄉鹽埔文甘基金會舉辦座談。

(中時 )