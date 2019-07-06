東非烏干達傳出一起家庭暴力事件，1名男子奧科特（Moses Okot）的35歲妻子艾森（Beatrice Acen），平日就有酗酒習慣，6月30日晚上喝醉回家，就要求丈夫跟她滾床單，奧科特因為當天下田回到家已經很累，拒絕行房，不料睡夢中竟被妻子「斷根」，砍掉生殖器。

綜合外媒報導，事發當晚，艾森依然喝得醉醺醺才回家，回家進房後，就把已熟睡的奧科特叫醒，要求跟她行房，但早已無法忍受妻子長期酗酒行為的奧科特，決定在妻子戒酒之前，不與她行房，當晚便拒絕妻子的做愛要求，回去睡著。

不料，奧科特過不久突然覺得下體很痛，醒來時發現褲子流了一整片鮮血，生殖器已經被切斷了，趕緊報警送醫。

警方表示，這對夫妻結婚超過10年，育有5個孩子，艾森酗酒家暴已經不是第一次，之前曾因丈夫拒絕滾床單，打斷對方鎖骨，這次犯案後就落跑，警方仍在追捕中。

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(中時電子報)