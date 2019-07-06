國民黨內總統初選民調將在8日至14日舉行，為宣告相關作業公平、公正、公開，國民黨今進行統一抽樣，並在國民黨中央官方臉書粉專進行直播，全程公開作業過程，而5位參選人陣營也都派代表至現場見證。

國民黨民調小組召集人黃德福指出，國民黨在民調、初選過程，一向秉持公平、公正、公開原則，而這應該也是中華民國有史以來第一次在抽樣過程中完全公開，因為沒有任何黑箱作業，也絕對不會「博歹賭」，目的就是要讓各陣營參選人及全國民眾都能信賴。

他也說，民調是個科學、公正、公平的程序，而所有民調最重要的就是抽樣過程，若這作業能透明公開、成功踏出這一步，就成功了一半，「好的開始是成功一半」，也因此採取完全透明公開方式進行，絕對相信今日這項程序，一定能讓大家信服。

組發會主委李哲華也說，這次的民調初選作業，真是中華民國、國民黨史上首度採取這麼公開的方式，無非就是希望這次民調初選結果，是國民黨團結整合的開始，一定會在黨主席吳敦義的要求下，公平、公正、公開辦理初選，而今日最主要是進行抽樣工作，將過程攤在陽光下讓大家檢驗。

根據國民黨提供的公開統一抽樣流程，首先為核對「107年中華電信住宅電話資料庫」彌封磁碟，確認電訪系統公司與彌封磁碟中的電話資料庫一致無誤，緊接著確認抽樣電腦清空，無任何電話資料後，將電話資料庫匯入電烤，執行抽樣程式，隨後開始抽樣。

緊接著，作業依序為比對重複電話、抽籤決定5家民調機構的樣本、分切每日執行樣本，以及複製電話樣本磁碟抽驗核對，將每套複製3份，由各參選人陣營查驗核對樣本流水號及筆數，並簽名彌封電話樣本磁碟，由中央選間小組、民調小組及中央黨部各留存一套。

(中時 )