台南市2015年爆發嚴重登革熱奪走112條人命，每年疫情最嚴重時為9月，今年才7月已已發生4例登革熱，台南市民「蚊風喪膽」，擔心疫情捲土重來，各區區公所6日趁假日動員535位義工進行環境孳生源清除，發現多數民眾已有防疫意識。

台南市中西區已淪陷疫區，東菜市場被視為今年疫情防治重點區域，各區都開始構築防火牆，以防堵疫情擴散為先，在鄰近的里進行防疫。

台南市4年前最嚴重的疫區就屬北區，今年雖尚未出現本土性病例，民眾仍餘悸猶存，北區區公所6日趁假日動員全區33里共535位義工，進行環境孳生源清除，北區民眾對疫情仍餘悸猶存，多數已具備防疫觀念，有民眾主動遵循「巡、倒、清、刷」四個方式自行抗疫。

台南市今年首例本土性登革熱6月29日確診，北區公所在7月3日召開防疫會議，配發各里殺蟲劑、粒劑、宣導DM等防疫物資給各里里長、環保區隊、衛生所。

北區的志工表示，經歷4年前那場疫情考驗與防疫訓練，民眾的防疫觀念都大幅提升，巡檢時家戶時，底盤容器已明顯減少，讓防疫工作更順利。

北區區長李皇興表示，登革熱是一種社區傳染病，防疫工作不能懈怠，一經發現陽性容器，將被處以3000至1萬5000元以下罰鍰，公私部門一起合作，防疫更有效率。

(中時 )