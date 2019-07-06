復航的的山東濟南至花蓮航線，首班航班共157名遊客。（張祈攝）

停飛3年的山東濟南至花蓮航線，今上午10時10分降落花蓮，較預定時程提早10分鐘，首班航班共157名遊客，花蓮縣政府派出舞蹈團熱情迎接，首日往返2班航班載客率皆9成，接下來3個月航班也有5成訂票率，花蓮縣旅行商業同業公會理事長吳永昌說，目前有多國積極詢問接洽直航花蓮，山東航班成效將是重要指標。

常富企業集團總裁馬愛珍為響應這次復航，2號就先飛去山東濟南，就為了搶搭首班到花蓮的航班，花縣府也邀請她擔任文化觀光大使，她說，雖不是第一次直航花蓮，但這次意義不一樣；一家三口來玩的張姓遊客說，9歲兒子說課本裡日月潭景色很漂亮，就趁著暑假搭直航來花蓮。

山東濟南至花蓮航線2016年因兩岸政治、遊客銳減等原因停航至今，睽違3年再次復航，直航機型為波音738，共174個座位，目前航班為每周六往返各1班，首航抵達花蓮共154名乘客，下午返程也賣出9成座位，觀光處長唐玉書指出，航期合約以3個月為單位，未來也將持續爭取延長航期。

縣長徐榛蔚、一級首長及多名議員到場迎接山東遊客，徐榛蔚說，花蓮、濟南都在山以東，都是「山東人」，提供東部對外出入方式，也藉機推薦花蓮暑假多場活動，夏戀嘉年華、原住民聯合豐年祭等，呼籲遊客好好享受花蓮的好山好水。

(中時 )