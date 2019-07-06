2019宜蘭國際童玩藝術節6日開幕，立即湧入上萬名遊客，園區大爆滿。（胡健森）

2019宜蘭國際童玩藝術節邀請到義大利科羅娜水上劇場CORONA THEATER現場精彩演出。（宜蘭縣政府提供）

2019宜蘭國際童玩藝術節邀請到義大利科羅娜水上劇場CORONA THEATER現場精彩演出。（宜蘭縣政府提供）

2019宜蘭國際童玩藝術節今（6）日開幕囉！才開園短短一個小時就已經湧入超過4000名遊客，到了中午11點，園區內的戲水區已經擠滿了遊客，入由遊客暴增到1萬4000人，今年的童玩節可說一開幕就造成轟動。

今天宜蘭的天氣相當好，童玩節再度發揮高度吸引力，遊客一波波地湧入園區，原訂9點開園，因為外面已經有許多排隊等待入園的人潮，主辦單位決定提前半個小時開園，讓遊客立即入園開心享受戲水的樂趣。

今年童玩節的一大亮點，就是延長開園時間到晚間9點，除了有水舞燈光秀之外，特別邀請義大利科羅娜水上劇場CORONA THEATER現場演出，科羅娜劇院是由藝術天才羅伯托科羅娜在2006年創立的國際表演團體，由舞者、踩著高蹺的舞者、演員、雜技演員、音樂家和歌手組成，專門從事現場活動、水上表演和街頭表演及舞台演出，劇團曾在2017年擔綱義大利威尼斯狂歡節開幕秀，表演內容十分精彩，但只限定5至7日開園前後三天，因此想要欣賞的遊客，得把握好機會。

主辦單位宜蘭縣政府表示，2019宜蘭童玩節將透過國際級的水上開幕秀，讓大家都親眼看到宜蘭童玩節全新「蛻變」，活動內容十分精彩多元，有清涼消暑戲水設施，世界各國民俗樂舞團隊表演，傳統到現代的童玩體驗展館，今年特別加碼歡樂遊藝踩街互動內容，有花車、木偶馬戲團、森巴鼓、森巴舞等，購票入園的遊客，還有機會抽到「台北-香港來回機票」、「礁溪老爺五星級飯店住宿券」，以及價值70萬元

的汽車，縣長林姿妙也熱情邀請全世界的遊客到宜蘭，體驗華麗「蛻變」升級的童玩節。

(中時 )