南韓童話夫妻「雙宋」宋仲基、宋慧喬（喬妹）上月底閃電離婚，短短20個月婚姻畫下句點，而宋仲基爸爸爆出事先不知道兒子要離婚，被告知後心情大受影響，甚至傳把自己關在家中，而韓媒今（6日）則曝光宋父傳給朋友的訊息，表示兒子會離婚「全都是我和仲基不好」。

雙宋沒有多談離婚細節，也讓外界瘋傳婚變原因，而一度傳出失聯的宋仲基爸爸，昨則主動傳訊息給親友，談到兒子離婚，讓他直呼很抱歉，並自責表示：「全都是我和仲基不好，我會盡全力地好好處理這件事」。

其實宋慧喬自從嫁入宋仲基家後，宋爸就對兒媳照顧有加，喬妹當時要宣傳戲劇《男朋友》時，宋仲基爸還以「我家漂亮的兒媳婦」稱讚宋慧喬，可見一家人感情和睦，無奈雙宋感情最後以離婚收場。

各自分飛的宋仲基、宋慧喬宣布離婚後陸續投入工作，宋仲基在昨進入劇組拍新片《勝利號》，網上也流出宋仲基和劇組的合照，他對著鏡頭比耶、開心露燦笑，心情看似不受婚變影響，而喬妹今將依計畫赴大陸出席代言活動，儘管活動場所和時間不公開，但勢必會引發各界關注。

(中時電子報)