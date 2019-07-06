詹姆斯與安東尼戴維斯特地來到現場觀戰。(美聯社)

Zion Williamson drops 10 PTS in the 1st Q of @nyknicks/@PelicansNBA! #NBASummer



📺: ESPN pic.twitter.com/SuvVh9tB1P — NBA (@NBA) 2019年7月6日

在美國拉斯維加斯舉行的NBA夏季聯賽，6日上演今年狀元錫安威廉森出戰探花巴雷特的精采戲碼，沒想到錫安威廉森只打上半場，就因左膝撞傷提前退場，甚至比賽打到末節，地震也來鬧場，造成比賽一度暫停，最後決定改天再戰。

為了欣賞這場狀元遇上探花的新秀大戰，包含「小皇帝」詹姆斯、「一眉哥」安東尼戴維斯、迪羅薩、「球哥」朗佐鮑爾、崔楊等知名NBA球星，都來到拉斯維加斯現場觀戰，錫安威廉森首節就沒讓這些老大哥與全場爆滿球迷失望。

因為錫安威廉森一開賽就是接連兩次雙手爆扣，接著更從尼克前鋒諾克斯手上直接用力把球搶走，然後轉身又是一記扣籃，讓全場球迷驚呼連連，他的杜克大學隊友巴雷特，則用三分外線投進第1球，似乎不想讓錫安威廉森輕易比下去。

不過在中場休息時間，錫安威廉森被拍到跟防護員討論自己左膝蓋狀態，結果下半場沒有再次出賽，生涯首次在夏季聯賽出場，總共只打9分10秒，投9中4、罰6中3，貢獻11分、3籃板及1抄截；巴雷特則拿10分、5籃板與1助攻。

打到最後7分53秒，鵜鶘還以80比73領先尼克，比賽場地湯瑪斯與梅克中心突然發生地震，懸掛空中的音響與大螢幕也搖晃不已，讓比賽只好暫停，雙方球員也進到休息室以防萬一，經歷30分鐘討論，聯盟官方決定順延這場比賽。

(中時電子報)