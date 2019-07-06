聯合國教科文組織世界遺產委員會在亞塞拜然首都巴庫召開第43屆大會，昨天（7月5日）通過把江蘇鹽城黃（渤）海候鳥棲息地（第一期）列人自然遺產，成為大陸第54處世界遺產、全球第二塊潮間帶濕地遺產。
今天（6日）的議程則是針對位於浙江杭州、建於5000年前的良渚古城是否可以列入世界文化遺產，下午2點將公布審議結果。
黃（渤）海候鳥棲息地位於黃海生態區，擁有世界上規模最大的潮間帶灘塗，是瀕危物種最多、受威脅程度最高的東亞—澳大利西亞候鳥遷徙路線的關鍵樞紐，也是遷徙的鴴鷸類候鳥至關重要的停歇地，曾出現的鳥類包括勺嘴鷸、震旦雅雀、白鸛等瀕危珍稀鳥類。
黃（渤）海候鳥棲息地列入《世界遺產名錄》之後，讓大陸成為世遺類別最齊全的國家之一，也躍登多個第一，包括自然遺產總數第一、世界文化與自然雙重遺產數量最多的國家（與澳大利亞並列，均為4項）、世界自然遺產（13項）數第一，超過美國、加拿大。
良渚是長江下游環太湖地區新石器時代擁有城市文明的早期國家，良渚古城是王都，為5000年前在太湖流域的一個臨水而居的史前城市，壯闊恢弘，就位於現今杭州市區西北20公里的余杭區良渚和瓶窯，莫角山西北方的反山是良渚時代的一處王陵，1986年，在反山土台西側，發現了11座良渚時期的貴族墓葬，考古證實良渚古城被一圈長達6000公尺的城牆包圍，城牆呈圓角長方形分布，東南角和西南交分別是雉山和鳳山兩座自然山體。
良渚古城的發現，當時震驚全球考古界。自2013年1月29日起，就被列入世界文化遺產預備名單。該項目申遺面積廣達114.1平方公里。
(旺報 )
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