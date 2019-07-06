黃（渤）海候鳥棲息地是白鸛等瀕危鳥類重要棲地。（取自新浪微博＠央視新聞）

良渚古城遺址送交聯合國教科文組織世界遺產委員會審議是否列入世界文化遺產。圖為良渚古城遺址公園（取自新浪微博＠詩畫浙江文旅資訊）

聯合國教科文組織世界遺產委員會在亞塞拜然首都巴庫召開第43屆大會，昨天（7月5日）通過把江蘇鹽城黃（渤）海候鳥棲息地（第一期）列人自然遺產，成為大陸第54處世界遺產、全球第二塊潮間帶濕地遺產。

今天（6日）的議程則是針對位於浙江杭州、建於5000年前的良渚古城是否可以列入世界文化遺產，下午2點將公布審議結果。

黃（渤）海候鳥棲息地位於黃海生態區，擁有世界上規模最大的潮間帶灘塗，是瀕危物種最多、受威脅程度最高的東亞—澳大利西亞候鳥遷徙路線的關鍵樞紐，也是遷徙的鴴鷸類候鳥至關重要的停歇地，曾出現的鳥類包括勺嘴鷸、震旦雅雀、白鸛等瀕危珍稀鳥類。

黃（渤）海候鳥棲息地列入《世界遺產名錄》之後，讓大陸成為世遺類別最齊全的國家之一，也躍登多個第一，包括自然遺產總數第一、世界文化與自然雙重遺產數量最多的國家（與澳大利亞並列，均為4項）、世界自然遺產（13項）數第一，超過美國、加拿大。

良渚是長江下游環太湖地區新石器時代擁有城市文明的早期國家，良渚古城是王都，為5000年前在太湖流域的一個臨水而居的史前城市，壯闊恢弘，就位於現今杭州市區西北20公里的余杭區良渚和瓶窯，莫角山西北方的反山是良渚時代的一處王陵，1986年，在反山土台西側，發現了11座良渚時期的貴族墓葬，考古證實良渚古城被一圈長達6000公尺的城牆包圍，城牆呈圓角長方形分布，東南角和西南交分別是雉山和鳳山兩座自然山體。

良渚古城的發現，當時震驚全球考古界。自2013年1月29日起，就被列入世界文化遺產預備名單。該項目申遺面積廣達114.1平方公里。

(旺報 )