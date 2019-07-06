父子大甲溪邊遭亂槍掃射 64歲父中彈送醫 12:312019/07/06 中時 王文吉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 62歲張男遭槍擊，左大腿中彈，頭部也有撕裂傷，鮮血直流。（王文吉攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 62歲張男遭槍擊送衛福部豐原醫院急救。（王文吉攝） 台中發生槍擊案！1對張姓父子6日上午10時許在大甲溪邊工作，突然遭不明人士持槍射擊，64歲父親中彈，慌亂逃避時，頭部也撞傷鮮血直流，送豐原醫院急救，院方指出，傷者左大腿槍傷，頭部有撕裂傷，暈迷指數6分，正安排開刀搶救。警方獲報後，封鎖現場採證，並全力追緝凶嫌。 (中時 ) #中彈 #頭部 #父子 #河堤 #槍傷 也許您會感興趣 推薦閱讀 社會熱門新聞 她20歲搭順風車…淪性奴７年睡棺材 - 社會 撞中山高護欄車斷兩截 華航機師「卡死」駕駛座 - 社會 男童河邊玩耍 撿到臉盆大「巨無霸牡蠣」 - 社會 獨家》愛上有婦之夫遭冷嘲熱諷 女殺男在生殖器綁橡皮筋 - 社會 - 中時 著白色蕾絲內褲躺床 美艷女經理偷情董A被抓猴 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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