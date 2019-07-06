62歲張男遭槍擊送衛福部豐原醫院急救。（王文吉攝）

台中發生槍擊案！1對張姓父子6日上午10時許在大甲溪邊工作，突然遭不明人士持槍射擊，64歲父親中彈，慌亂逃避時，頭部也撞傷鮮血直流，送豐原醫院急救，院方指出，傷者左大腿槍傷，頭部有撕裂傷，暈迷指數6分，正安排開刀搶救。警方獲報後，封鎖現場採證，並全力追緝凶嫌。

(中時 )