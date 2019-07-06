氣象局表示，明天周日至下周四台灣均受西南風影響，中南部有陣雨或雷雨，尤其南部容易有大雨或局部豪雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。東部（縱谷）及東南部因西南風過山沉降增溫，會有焚風發生，需注意高溫。

氣象專家吳德榮也在個人專欄表示，周休二日西南季風持續輸送低層水氣至台灣附近；迎風面的西南部因地形抬升，有局部陣雨或雷雨，其他地區亦有零星短暫雨。

吳德榮說，午後對流發展會有局部雷陣雨，中部及北台灣鄰近山區機率較高，會有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨等發生。不過大氣偏暖，白天未降雨時，天氣很悶熱，過山沉降更會在花東縱谷及東南部造成高溫。最新氣象模式模擬顯示，下周一至下周四西南季風持續，隨著大氣不穩定度的變化，雨量有大有小。

吳德榮分析，木恩颱風在4日清晨登陸越南北部減弱後，外圍的季風低壓向北併入華南的滯留鋒系統，引發西南季風從南海通過台灣。最新模式模擬顯示，滯留鋒上雖有氣旋陸續由西向東移動，但滯留鋒南北的擺動振幅不大，使得西南季風的軸線維持在台灣附近，直到下周四。

氣象達人彭啟明也表示，受到太平洋高壓邊緣西南風影響，天氣不穩定；尤其是迎風面中南部地區，經常有突如其來的大雨發生，降雨時間雖然不長，但是下雨時雨勢頗大，並且伴隨強風跟打雷現象，聲勢驚人！北部則有時出現午後雷雨，雨勢也不小，整體天氣不穩定。

彭啟明預估，要等太平洋高壓增強後天氣型態才會改變，時間點可能要等到7月中旬後。由於太平洋高壓位置偏南，短時間內不容易有颱風發展的機會，暫時不必擔心會有颱風影響台灣。等7月中旬太平洋高壓逐漸北抬，熱帶洋面才有足夠空間讓颱風發展。

(中時 )