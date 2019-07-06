天氣一熱，家裡廚房、餐桌就來了一群不速之客。小小的果蠅叮在水果、菜渣上，雖不咬人，可是令人心煩，又擔心牠們沾帶細菌到乾淨食物上。知名昆蟲學家、台灣大學昆蟲學系名譽教授徐爾烈教你3招，輕鬆將果蠅趕出家門。

徐爾烈指出，果蠅在大自然環境裡非常普遍，且因為身體細小，紗窗也擋不住，只要屋內有開始發酵的食物，例如過熟的水果、廚餘，甚至醋、醬油、醬菜、豆腐乳等，牠們就會紛紛穿過紗網網眼「鑽」進家裡。

有些大樓將廚餘桶集中放在地下室，若桶子擺放的位置靠近電梯，果蠅也會跟著人飛散到各個樓層去。還有一些果蠅是跟著用了有機肥的小盆栽偷渡進家中，所以他建議，買盆栽前可以先嗅一嗅，如果發出酸臭味，表示肥料正發酵，裡面可能藏著果蠅卵或蛹。

徐爾烈指出，3種方式可以有效減少果蠅：

1. 果皮裝袋、醋瓶收好

菜渣、果皮隨手清理不累積，並且用塑膠袋封好。醋瓶、醬油瓶、果汁罐等記得要蓋上瓶蓋，最好放進冰箱冷藏庫，以免吸引果蠅。

徐爾烈提醒，街道上的小吃攤位處開放空間，偶爾會看到倒醬油、倒醋的瓶子在瓶口積了一層垢狀物，裡面可能有些細線狀的東西，而且會動，那是果蠅卵孵化的蛆，吃飯時可留意多瞄這些小器皿一眼。

2. 把廚餘桶換一下位置

廚餘桶會像大磁鐵一樣把戶外環境的果蠅大批吸引過來，徐爾烈建議，大樓廚餘桶應搬移到遠離電梯門的地方，並且定時噴灑殺蟲劑。

3. 善用黏蠅紙

在水果盤、放廚餘的容器或垃圾桶旁邊放幾張黃色或綠色的黏蠅紙，果蠅很容易就會停上去，定時丟棄換新即可。

或者也可以在容器底部放點稀釋的醋、水果，或是裝一杯糖水加一點酵母，再罩上一個漏斗（可以用紙捲成），小口向杯內，變成易入難出的果蠅陷阱，不過徐爾烈提醒，有時放得太久，陷阱反而會變果蠅窩，要記得定期清理。

(中時電子報)