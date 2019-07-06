海盜隊一壘手貝爾身軀雄壯。（美聯社）

NL MVP and #Brewers slugger Christian Yellich getting some early practice in for Monday’s home run derby prior to Friday’s game at PNC Park. pic.twitter.com/Ph0jrcoukn — Noah Hiles (@Noah_Hiles95) July 5, 2019

大聯盟全壘打大賽台北時間下周二開打，釀酒人葉利奇(Christian Yelich)已經等不及了，他在練習揮棒時展現的怪力驚動了近鄰的警察。6日葉利奇在海盜隊主場練習全壘打，其中一球飛到球場外的阿勒格尼河，打碎了一艘船上的窗戶。匹茲堡警方以為有宵小入侵而出動，還好沒傷到人，不然就真的要被上手銬了。

葉利奇是去年國聯MVP，本季31轟領先群雄，打擊率0.325、長打率是可怕的0.705。問題是他去年整季也才36轟而已，今年打了半季就快追上了，這樣全壘打大賽還有懸念嗎？

意外的是賭城開盤之後，最受看好的並不是葉利奇，而是海盜隊貝爾(Josh Bell)。貝爾的賠率3.5賠1是頭號熱門，葉利奇為4賠1，第3名是大都會暴力新人阿隆索(Pete Alonso)的5賠1。正好今日釀酒人大戰海盜，貝爾敲出本季第27轟，他還擁有聯盟最多的84打點，一樣是可怕得不得了的人物。

葉利奇平常的擊球力量和技巧都勝過貝爾，但是貝爾的優勢也無可取代，那就是體型。葉利奇是身高190公分、體重88公斤的精悍體格，貝爾則是193公分、108公斤的重量級身材，在全壘打大賽這種需要連續揮擊的場合，貝爾更多的肌肉量是一大優勢。

(中時電子報)