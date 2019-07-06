罷工落幕露曙光！長榮勞資可望今簽團協 14:142019/07/06 工商 譚淑珍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 長榮勞資雙方第三次正式協商前，工會代表在罷工現場對空服員信心喊話。(呂筱蟬攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 長榮航空罷工落幕露曙光，桃園職業空服員工會表示，今日下午14:00在桃園市政府舉行第三次的長榮勞資協商，如果一切順利，不排除簽定團體協約。 (工商 ) #協商 #團體 #長榮 #罷工 #空服員 也許您會感興趣 推薦閱讀 長榮從沒把空服員當人看！前空姐淚揭殘酷真相 00:052019/07/02 生活 畢業生照過來！長榮航要招新空服員 官網預告了 18:172019/07/02 生活 罷工空姐粉衣上凱道 給蔡英文的信…摺成紙飛機射出 00:052019/07/03 生活 長榮勞資密商 第三度協商時間未定 00:142019/07/04 生活 長榮航：工會抹黑打口水戰 空服員進退兩難 21:262019/07/04 生活 900空服想回長榮？一封公開信曝大絕招 11:512019/07/05 生活 空服員苦行到總統府：台灣還是非常熱情 13:492019/07/05 社會 空服員苦行凱道 盼勞動人權被重視 16:322019/07/05 生活 才在節目自爆「張榮發跟我很要好」名嘴要被長榮告了 18:432019/07/05 娛樂 苦行獲總統回應 空服返罷工現場受熱烈歡迎 19:172019/07/05 生活 生活熱門新聞 吃雞爪可補充膠原蛋白？營養師曝驚人真相 - 生活 雨炸南台灣！下週颱風動向 專家這麼說 - 生活 減肥別吃！這2種水果比吃肉還胖 - 生活 每天吃蛋配茶 醫學博士：效果驚人 - 生活 葉黃素顧眼睛 但吃錯時間恐傷肝 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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