台南市一名曾獲資深優良教師獎的張姓教師，今年3月底被爆性侵女學生長達2年，人本教育基金會隨後深入追查3個月，再找到10多名被害人，且犯罪事實前後橫跨長達20年。人本基金會今(6)日找來被害人現身說法，呼籲政府應針對兒童性侵案件增設溯及既往條款，並對隱匿者訂出罪責。

人本基金會南部辦公室主任張萍表示，今年3月看到張性狼師性侵新聞後，直覺受害人不只一人，深入訪查後，竟又找到10多名被害人。依照被害人描述，張男非常有心機，不但常請學生吃東西，還會在學校活動中充當攝影，再將學生照片燒成光碟送給家長，甚至幫家長接送小孩，以此獲得家長信任，以至於後來有學生反映受侵犯，家長都認為不可能。

張萍還說，根據清查結果，張男任教的第一屆學生就有人遭性侵害，更可怕的是20年前就有學生向學校舉發，但校長卻擔心領不到退休金而沒有處理。

受害者W小姐在記者會表示，當時張把她叫到視聽教室，以「教妳怎麼保護自己」為由，把手伸進她的內褲撫摸，接著還叫她掀開裙子供他拍照，已知被害人中大約有一半跟她有一樣的經歷，甚至還有人被帶回張男家裡，壓在床上強吻。

受害者Y小姐則說，她被張男以「上課不專心」為由要求留校，沒想到張卻把教室窗簾拉下來，接著她因為太緊張，記不得發生什麼事情，只知道老師會摸她，後來她向爸媽反映，但爸媽卻說「那個老師那麼好，不可能」，多年後她看到張男性侵案的新聞，氣得全身發抖，因此決定站出來，盼社會正視此事。

人本基金會執行長馮喬蘭指出，張男犯行橫跨2間學校，第一間學校待了7年，第二間學校更待了18年，她對此要提出6點訴求，包括台南市府應成立專案小組清查張男所涉案件並給予受害人免費諮商、台南市教育局應徹查校方責任並終身不聘用該兩校校長、監察院應查明相關公務員行政責任、立法院應增訂兒少性侵案的追訴期改為從被害人成年起算並可溯及既往、應增訂隱匿者罪責、涉案者應終身不得聘任為教師。

(旺報 )