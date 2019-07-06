吳敦義向李承翰的父母說「對不起」。（張亦惠攝）

中國國民黨主席吳敦義6日上午前往嘉義市立殯儀館祭拜殉職鐵路警察李承翰，吳敦義一到場及難掩哀慟，祭拜後緊握李承翰爸爸的手說「對不起」面對李家親戚哭訴「怎麼能讓承翰一個人對付兇手」，吳說「國家社會對不起他，居然養了那個凶手 」。

吳敦義今天上午11點左右由市長黃敏惠、嘉義縣市黨部主委蔡明顯、市議員傅大偉及張敏琪等人陪同到李承翰靈堂祭拜，吳下車到靈堂前的簽名處就難掩情緒，拿出手帕掩面，隨後進靈堂上香、三鞠躬祭拜，向家屬致意後，緊握李父的手說「對不起」。

面對記者詢問，吳敦義說因難以控制情緒不受訪，李家親友在靈堂外向吳敦義說，國家要改善警察執勤，怎麼可以讓承翰一個人對付壞人，他還那麼年輕，讓人很不捨。

吳敦義停留不到10分鐘即離去，黃敏惠表示，這是全國的悲痛，第一次看到主席這樣的痛苦，也是全國人民的痛苦，主席覺得是國家社會對不起讓這個孩子獨自面對傷害，非常感謝各界關心。

(中時 )