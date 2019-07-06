林明禎(右)與《新年泰瘋狂》戴敏非導演合影。(種子音樂提供)

林明禎出席開鏡儀式。(種子音樂提供)

「宅男女神」林明禎接演馬來西亞賀歲新片《新年泰瘋狂》女一，她在電影中飾演的女主角有著現代、古裝、東方、西方等百變造型，養眼吸睛，更賣力唱歌、彈琴、跳舞，全片在她的家鄉馬來西亞進行長達1個月的拍攝，希望拍攝期間可以抽空品嚐家鄉美食，和家人見面。

《新年泰瘋狂》演員集結泰國當紅小鮮肉吳旭東（TUL PAKORN）擔任男主角、港星吳耀漢一起在電影中搞笑演出，也是林明禎繼去年拍攝2019年賀歲電影《玩轉全家福》後，再次接演馬來西亞賀歲檔電影。

林明禎透露：「在這部電影裡我飾演一位個性開朗樂觀的女生，因為家境普通，立志要成為成功網紅，每天和閨密及舅舅想出各種主題直播拍視頻，拼命地想要創造流量，這個題材很符合自媒體當道的潮流，相信會引起共鳴。」

電影由戴敏非執導，是戴佩妮的哥哥，林明禎表示：「非常高興能夠和佩妮姐的哥哥因拍戲認識，十分榮幸，也覺得和佩妮姐很有緣份。」另音樂作品方面，她也預告：「這次的音樂新作品自己很滿意，即將和大家見面，請大家耐心再等等。」

(中時 )