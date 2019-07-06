少年時在香港生活、曾參與起草《美國香港政策法》的美國東亞問題專家更是台灣熟悉的前AIT主席卜睿哲（Richard Bush）近日受訪詳細分析香港的反修訂《逃犯條例》風波。卜睿哲認為，一國兩制未走到絶路，但只有選舉改革，才可能解開香港政治的結。

「我原以為穩定的香港自由秩序（liberal order），已變得不穩定。」 卜睿哲近日接受BBC中文專訪時說。然而，他認為香港仍有充足自治，一國兩制未走到絕路，但只有選舉改革，才可能解開香港政治的結。

在華盛頓的亞太政策界，卜睿哲是無人不曉的人物。他曾參與起草《美國香港政策法》，隨後任職國家情報委員會、擔任美國在台協會（AIT）的理事主席，如今是頂尖智庫布魯金斯學會的資深研究員。他對兩岸關係的見解尤其受到中文媒體的緊密關注。

華盛頓對香港的關注度遠低於台灣，而卜睿哲是為數不多的香港觀察家之一。他在2016年發表的著作《中國陰影下的香港，與利維坦巨獸共存》是美國政策界近年鳳毛麟角的香港專著之一。

對於近年香港兩場大型群眾運動，卜睿哲觀察到，「雨傘運動」 爭取權益，「反修例」守護價值。後者的目標更為明確，主要在於阻止修例通過。而雨傘運動的訴求更為複雜，不明確且過度理想化。

「激進派想要達成的政治目標更高，使用的戰術也更為好鬥勇武。幾乎是在吸引警方暴力應對，」卜睿哲說。他觀察到北京和香港本土派都強調符號象徵。「符號不會讓你走得很遠，還會讓你惹上麻煩，引出對手最恐怖的一面。」

他認為，香港反建制派的政策立場佔優，但因內部分裂而形同散沙。「反建制派幾乎不可能達成一個統一而實際的策略。」沒有明確的理想目標與底線，談判無從談起。「反修例運動在很短時間內贏得了很多。結果不完美，但他們（示威者）贏了，為什麼不宣示勝利然後回家呢？」運動已被「持續的暴力玷污」。

卜睿哲強調，香港的未來就在中共領導層的掌心中。只有寄望建制與民主派中的溫和人士合作說服北京軟化，引入存在真實競爭的特首選舉和立法會直選，香港民主才有突破。「香港政治的這個結，如果沒有選舉改革，是解不了的」。

作為一名現實主義者，卜睿哲也意識到這一轉變在短時間內發生的可能性不高。「很不幸的是，北京施加控制的理念看來非常堅定。」

(中時 )