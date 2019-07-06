長榮勞資雙方第三次正式協商前，工會代表在罷工現場對空服員信心喊話。(呂筱蟬攝)

長榮航空勞資雙方確定6日下午2點，於桃園市政府展開第三次協商，桃園市空服員職業工會理事廖以勤，中午12點半在南崁罷工現場向持續罷工的空服員信心喊話，並表示工會一定會把大家平安護送回去上班。

廖以勤說，這次的協商，是罷工後第三次協商，將就之前討論方向差距比較大的內容細項進行調整，這幾天在勞動部安排下，勞資進行許多細項討論，而這次正式協商，不知道討論幾個小時，罷工現場還是要堅持下去沒在怕，拿出決心告訴公司一定要每個人平安回去上班，工會幹部走在最後一個護送大家回去。

她說，其餘會員代表在罷工現場小組討論，說明協調內容與方向，因為有大家韌性與堅持，政府有站出來說話，對長榮財團產生影響，是每一個人團結換來的，這幾天以來的堅持有了成效，工會也會記得這精神，是團結的意義。

而小組討論協節，會隨時回報協商代表，會員挺幹部，幹部絕對會做好的簽約內容，盡最大努力保護大家，繼續團結下去。

(中時 )