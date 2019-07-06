52歲璩美鳳2012年出任《獨家報導周刊》榮譽發行人，宣告從光碟事件走出，並正能量表示自己和周刊都「死過一次」，在重生中相逢別具意義。當年事件爆發時，沈嶸代父入獄354天，出獄後還跟璩美鳳變成朋友，最近聽聞璩美鳳在二婚跌了一跤，已和老公余雙崙離婚，沈嶸受訪坦言不太意外，指璩美鳳的特質就是天真。

璩美鳳有過兩段婚姻，2005年和小她14歲的大陸籍男子Simon結婚，2009年婚姻畫上句號，2011年璩美鳳梅開二度嫁給余雙崙，據《自由時報》報導，沈嶸最近聽聞璩美鳳鬆口又離婚了，坦言沒有很震驚，指對方人生本來就很戲劇化，大起大落不足為奇。

當年沈嶸代替父親入獄服刑，假釋時璩美鳳親自到現場接風，兩人監獄門口上演大和解，恩怨也因一個擁抱煙消雲散。最近沈嶸聽說璩美鳳二度離婚，她指：「璩美鳳的人格特質就是天真」，不太適合走入結婚這類傳統體制，離婚恢復自由身，沈嶸體貼說：「其實對她比較好。」

(中時電子報)