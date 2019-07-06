雲林縣虎尾警分局警員陳政和4日追緝可疑車輛時遭衝撞受重傷，目前仍在加護病房觀察中，內政部長徐國勇6日前往探視，強調將針對警力、配備不足問題全力改善「要錢給錢，要人給人」，並請家屬放心，政府一定會妥善照顧陳政和。

虎尾警分局馬光派出所副所長吳坤敏、警員陳政和4日晚間駕駛警車追緝可疑車輛，遭對方衝撞導致警車失控撞上路燈，其中陳政和腸破裂內出血，傷重一度休克，經台大斗六醫院搶救，目前仍在加護病房觀察中。

內政部長徐國勇6日前往醫院探視陳政和，面對憂心忡忡的家屬，強調國家一定會好好照顧陳政和，請大家放心；醫院表示陳政和經緊急手術後生命徵象穩定，這幾天先在加護病房觀察，穩定後再轉到普通病房。

徐國勇指出，警察維護治安非常辛苦且充滿危險，他上任後即不斷對警察同仁加油打氣，之前台北市發生多人鬥毆事件，出動快打部隊對空鳴槍才控制場面，所以為了維護社會治安，他全力支持員警在需要的情況下用槍。

徐國勇說，任何人在警察執行勤務時，故意碰撞警察身體或用言語挑釁，就是妨害公務，請警員們不必客氣立即逮捕，若警員生命受到威脅，內政部全力支持用槍威嚇。

徐國勇強調將盡速讓鐵路、捷運警察配備電擊槍，因為車廂是人很多又狹窄的地方，使用電擊槍比一般槍枝更適合，很多國家已使用電擊槍，對不法者有很大的威嚇作用，總統也指示「要錢給錢，要人給人」，這是對警察最大的支持。

(中時 )