謝佳見飾演變態殺人魔。

謝佳見在郊區凶宅內犯案。

《男神時代》將於今晚(7／6)首播，該劇由謝佳見、葉星辰、劉書宏、夏語心等人演出。劇中謝佳見飾演知名暢銷作家白云飛，帥氣、人氣、買氣兼具的他，第一集出場卻是變態殺人魔！？他不但回到犯案凶宅中重溫殺人現場，還被葉星辰逮個正著發生肢體衝突，與他前期在預告中的帥氣形象反差超大。

劇組為了逼真還找了一間位於郊區的空屋，把現場打造成凶宅，牆壁、地上都佈滿血跡，讓謝佳見跟葉星辰都說大半夜在這屋裡真的有毛骨悚然的感覺。

謝佳見表示，這場戲他不但要用盡全力演出，還要來回拖著屍體，最後更被葉星辰狠揍。笑說這場戲雖是由他來飾演殺人犯，但自己卻是最吃苦頭的那一個。謝佳見說道「我拖屍體的戲要來回拖很多次，一直很怕會拉傷那個女生。結果我自己殺人那段更可怕，要發瘋似的狂砸椅子，最後還真的把那張椅子砸爛」。謝佳見還透露，他到喊卡時才發現自己在發抖，太用力到頭有點昏昏的，還花了一些時間才平復。

葉星辰則要躲衣櫃裡，目睹謝佳見在兇宅內所做的一切，看到謝佳見就抓著球棒一陣發瘋狂打。謝佳見不但被球棒狠砸，還要被揍到大噴口水，男神形象盡失。雖然揍人的戲是借位對著床墊猛打，但葉星辰入戲程度，連導演都大喊「人真的快被妳揍死了」，躺在球棒落下位置旁的謝佳見，則是嚇到一動都不敢動，直到拍完他都還心有餘悸，笑說真的不要亂惹葉星辰。

台視、東森《男神時代》由謝佳見、葉星辰、劉書宏、夏語心主演，台視7／6 (六)起、東森綜合台7／7(日)起，每周六日晚間十點播出。

(中時 )